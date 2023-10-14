أعلنت جماعة حزب الله اللبنانية، اليوم السبت، استهداف مواقع إسرائيلية بـ"الصواريخ الموجهة وقذائف الهاون" في منطقة مزارع شبعا المحتلة على وقع استمرار الحرب بين إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية ضمن معركة "طوفان الأقصى".

وقال حزب الله في بيان إنه "عند الساعة الثالثة والربع من عصر اليوم السبت (12,30 بتوقيت غرينتش) هاجمت مجموعات من المقاومة الإسلامية المواقع الصهيونية في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة وهي: الرادار، رويسات العلم، السماقة، زبدين ورمثا، بالصواريخ المُوجّهة وقذائف الهاون وأصابتها إصابات دقيقة ومباشرة".

وأفاد مراسل TRT عربي من جنوب لبنان، بتعرض مواقع بمزارع شبعا لقصف مدفعي إسرائيلي عنيف.

كما أشار إلى وقوع اشتباكات عنيفة عند موقع رويسات العلم بتلال كفر شوبا وسط سماع دوي أصوات قذائف وتصاعد سحب دخان بالمنطقة.

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي، قصف موقع في جنوب لبنان، قال إن نيراناً أُطلقت منه في وقت سابق اليوم على مزارع شبعا المحتلة.

وقال في بيان: "رُصد إطلاق عدد من القذائف من الأراضي اللبنانية باتجاه منطقة جبل دوف (مزارع شبعا المحتلة)".

وأضاف: "تهاجم قوات الجيش الإسرائيلي الآن مصدر إطلاق النار"، ولم يوضح إذا ما كان إطلاق النار أدى إلى وقوع إصابات أو أضرار.

وقد اكتفت جماعة حزب الله، الطرف السياسي والعسكري الأبرز في لبنان، حتى اللحظة بتدخّل محدود في الحرب، لكن يرى محللون أنه قد يضطر إلى فتح جبهة جديدة في حال شنّت إسرائيل هجوماً برياً على غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري السبت "سنردّ على كلّ ضربة تأتي من لبنان بضربة".

وفجر 7 أكتوبر/تشرين الأول أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، ردّاً على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، لا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".

في المقابل أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليونَي فلسطيني يعانون أوضاعاً معيشية متدهورة جرّاء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.