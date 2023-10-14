سياسة
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مصر ترفض عبور أجانب من معبر رفح وتشترط إدخال مساعدات إلى غزة
نقل إعلام مصري عن مصادر مطلعة، أن القاهرة رفضت السبت مرور رعايا أجانب من غزة عبر معبر رفح. واشترطت دخول مساعدات إغاثية للقطاع.
مصر ترفض عبور أجانب من معبر رفح وتشترط إدخال مساعدات إلى غزة
مصر ترفض عبور أجانب من غزة عبر معبر رفح / صورة: AFP
14 أكتوبر 2023

رفضت مصر، السبت، عبور رعايا أجانب من غزة عبر معبر رفح، واشترطت في ذلك دخول مساعدات إلى القطاع.

ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية" (خاصة مقربة من السلطات) عن مصادر لم تسمها، أن ذلك قد جاء وسط جهود مصرية ودولية للسماح بمرور مساعدات إغاثية للقطاع الذي تستهدفه إسرائيل بالقصف لليوم الثاني، وسط تعنت من تل أبيب.

وأفادت القناة، بأنها "علمت من مصادرها بقطاع غزة أن السلطات المصرية رفضت السماح للرعايا الأجانب المقيمين بغزة المرور من معبر رفح البري".

ونقلت عن "مصادر مصرية مطلعة"، لم تكشف هويتها، أن "السلطات المصرية رفضت أن يكون المعبر مخصصاً لعبور الأجانب فقط، وأن الموقف المصري واضح وهو اشتراط تسهيل وصول وعبور المساعدات لقطاع غزة".

وقال شهود عيان، إن "الرعايا الأجانب انتظروا عدة ساعات أمام المعبر دون استجابة من السلطات المصرية، ليغادروا من حيث أتوا"، وفق المصدر ذاته.

ولليوم الثامن، يتعرض قطاع غزة المحاصر منذ 2006، لغارات جوية إسرائيلية مكثفة دمرت أحياء بكاملها، وأسقطت آلاف القتلى والجرحى من المدنيين الفلسطينيين وأسفرت عن نزوح جماعي، وسط محاولة إسرائيلية لتفريغ المنطقة الشمالية من غزة من سكانها.

وقوبلت المحاولة تلك باستنكار محلي ودولي واسع ووُصف بـ"التهجير القسري الثاني للفلسطينيين"، بعد تهجيرهم عقب إقامة دولة إسرائيل على أراضي فلسطين التاريخية عام 1948.

وفجر 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، رداً على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".

في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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