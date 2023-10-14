سياسة
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خلال 24 ساعة.. القسام تعلن مقتل 9 أسرى جدد بقصف إسرائيلي على غزة
أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة "حماس"، مقتل 9 أسرى لديها بينهم 4 أجانب في قصف إسرائيلي طال مكان وجودهم في غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع الإجمالي إلى 27 منذ السبت الماضي.
خلال 24 ساعة.. القسام تعلن مقتل 9 أسرى جدد بقصف إسرائيلي على غزة
تواصل القصف والغارات الإسرائيلية على قطاع غزة / صورة: AP
14 أكتوبر 2023

أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، السبت، مقتل 9 أسرى لديها في قصف إسرائيلي طال مكان وجودهم في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت القسام في بيان، إن 4 من الأسرى الذين قُتلوا هم أجانب، فيما لم تحدد طبيعة القصف الإسرائيلي لأماكن وجود الأسرى، أو مكانه.

وبذلك، يرتفع إجمالي الأسرى الإسرائيليين بحوزة حماس الذين قُتلوا منذ بداية المواجهة السبت الماضي في غزة إلى 27، حسب بيانات رسمية نشرها الجناح العسكري للحركة.

وفجر 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، رداً على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".

وخلال العملية، اقتادت حركة حماس ومسلحين من فصائل فلسطينية أخرى، "عشرات الإسرائيليين بينهم جنود وضباط"، خلال عملية تسلل واسعة النطاق لمستوطنات غلاف غزة، وفق ما أعلنت الحركة.

ولا يعرف تحديداً عدد الأسرى الإسرائيليين في غزة حالياً.

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

وقبل أيام، قال أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب عز الدين القسام إن الحركة لن تتفاوض بشأن الأسرى الإسرائيليين تحت القصف.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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