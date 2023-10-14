لاقت دعوة الجيش الإسرائيلي لترحيل سكان غزة للجنوب، رفضاً دولياً وعربياً واسعاً، مقابل ضوء أخضر أمريكي للتنفيذ.

وفي وقت سابق الجمعة، دعا الجيش الإسرائيلي، سكان مدينة غزة إلى إخلاء منازلهم والتوجه جنوباً.

وكرر متحدث الجيش، أفيخاي أدرعي، السبت أيضاً نداء مماثلاً، فيما تتواصل الغارات الإسرائيلية على القطاع لليوم الثامن على التوالي مخلفة دماراً واسعاً بالأحياء.

رفض دولي

أعلنت تركيا رفضها الشديد محاولة إسرائيل تهجير أكثر من مليون شخص من سكان قطاع غزة، وقالت وزارة الخارجية التركية إن إجبار سكان غزة على النزوح داخل منطقة محدودة جداً انتهاك صارخ للقوانين الدولية.

وقالت وزيرة الخارجية النرويجية أنيكين هويتفيلدت، في تصريحات الجمعة "أدين هذا الحصار (على غزة)، لأنه عندما تطلب (إسرائيل) من هذا الكم من الناس المغادرة (من غزة) وليس لديهم طعام أو دواء فيجب عليك إدانة ذلك".

وعلى مستوى المنظمات الدولية، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في كلمة الجمعة، إن نقل سكان قطاع غزة عبر منطقة حرب إلى مكان بلا طعام أو ماء أو سكن "أمر خطير للغاية وببساطة غير ممكن".

ووصفت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، الجمعة، طلب إسرائيل من أكثر من مليون مدني بالنزوح من شمال غزة بأنه "مروّع"، مبينة أن غزة تتحول بسرعة إلى "حفرة من الجحيم" وهي على وشك الانهيار.

والسبت، حذر الممثل الأعلى للشؤون الخارجية الأوروبي جوزيب بوريل في تغريدة عبر منصة "إكس" من أن طلب إسرائيل بإخلاء شمال غزة "خطير للغاية ومستحيل عملياً"، مؤكدا تأييده تحذير غوتيريش.

لاءات عربية

على المستوى العربي، أعلنت قطر في بيان للخارجية السبت، عن "رفضها القاطع لمحاولات التهجير القسري لقطاع غزة"، واعتبرته انتهاكاً للقوانين الدولية، داعية إلى "رفع الحصار عن القطاع وفتح ممرات إنسانية لإدخال المساعدات.

وأكدت السعودية، في بيان الجمعة، رفض تهجير سكان غزة، مطالبة برفع الحصار عنهم ووقف القصف الإسرائيلي ضدهم و"توفير الاحتياجات الإغاثية والدوائية اللازمة للسكان.

وأعلن وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح، في تصريحات الجمعة، "رفض الكويت بشكل قاطع دعوات إسرائيل لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة"، مطالباً بتدخل دولي فوري لإيقاف ذلك التصعيد الإسرائيلي.

وأعلنت مصر المتاخمة أراضيها لحدود غزة والأقرب لجنوب القطاع، رفض دعوات إسرائيل لسكان غزة إلى المغادرة جنوباً، وطالبت إسرائيل بالامتناع عن ذلك التصعيد، محذرة من "تبعات خطيرة".

وحذر عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، الجمعة، من أية محاولة لتهجير الفلسطينيين، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، وفق بيان للديوان الملكي.

وعلى مستوى المنظمات العربية، أكد مجلس التعاون الخليجي، في بيان السبت، أن "دعوات التهجير القسري للشعب الفلسطيني من القطاع، تستوجب التدخل الفوري العاجل من المجتمع الدولي لإيقافها".

كما أعلنت الجامعة العربية، الجمعة، توجيه خطاب عاجل إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تطالبه بالتدخل لمنع إسرائيل من ترحيل سكان غزة، واصفة ذلك بأنه "جريمة حرب".

وأعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بدورها، في بيان الجمعة، عن "رفضها المطلق وإدانتها لدعوات إسرائيل، التهجير القسري لأبناء الشعب الفلسطيني".

رفض فلسطيني وتفهّم أمريكي

من جهتها، أعلنت فلسطين رفضها للتهجير، وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، في مؤتمر صحفي الجمعة، إن "اللجوء الذي حصل عام 1948 لن يتكرر (..) شعبنا لن يغادر أرضه، ومنذ عام 1950 وإسرائيل تحاول توطين اللاجئين في الدول العربية، واليوم تحاول توزيع سكان قطاع غزة على دول العالم".

فيما قال متحدث مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، في مقابلة مع قناة MSNBC: "مهمة إجلاء أكثر من مليون شخص في قطاع غزة إلى الجنوب ستكون صعبة، نظراً إلى الكثافة السكانية فيها، ونظراً إلى أنها مسرح للقتال"، دون أن يدين أو يستنكر تلك الخطوة.

وأضاف المسؤول الأمريكي: "هناك قنابل تتساقط، وغارات تحدث، وهذا يعني نقل عدد كبير من الناس خلال فترة زمنية قصيرة للغاية (..) والجيشان الأمريكي والإسرائيلي يدركان التحدي هناك".

وقطاع غزة، يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.