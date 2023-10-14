أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أن القضية الفلسطينية مسألة تتحد فيها الآراء التركية والمصرية، وعبر عن إدانته الشديدة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة واستهداف المدنيين.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده، السبت، في القاهرة مع نظيره المصري سامح شكري، عقّب خلاله على مستجدات التوتر الإسرائيلي-الفلسطيني.

وقال فيدان: "الأحداث التي تحصل اليوم (في غزة) هي أحداث غير مسبوقة، ونرفض كل أشكال استهداف المدنيين".

واعتبر أن الاستيطان الذي تنفذه إسرائيل "استيطان غير شرعي" وأن الانتهاكات في الأقصى هي التي تُعمّق الأزمة.

وشدد على أهمية: "إقامة دولة فلسطين على حدود عام 1967"، مجدداً دعوة تركيا لإسرائيل إلى التزام القانون الدولي والقيم الإنسانية.

وأشار الوزير التركي إلى وصول 3 طائرات مساعدات تركية إلى الأراضي المصرية تمهيداً لنقلها إلى غزة إثر المستجدات الأخيرة، مؤكداً أن مساعدات أنقرة ستتواصل إلى القطاع.

وقال في السياق ذاته: "مهتمون بدور مصر في القضية الفلسطينية ونحن على تشاور دائم معها في هذا الشأن. المسألة الفلسطينية تلتحم فيها الآراء المصرية-التركية".

وأضاف: "منذ اللحظات الأولى وبتعاون مع مصر كنا نعمل دائماً لبحث سبل إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ونتواصل مع دول أخرى من أجل إرسال المساعدات".

وعن عمليات الإجلاء من القطاع، أوضح فيدان أن تركيا نجحت في إجلاء 30 من مواطنيها مزدوجي الجنسية من أصل 300 في غزة.

وبخصوص عملية السلام في المنطقة قال فيدان: "السلام الإسرائيلي يجب أن لا يكون مع الدول العربية فحسب بل في الأساس ينبغي أن يكون مع الفلسطينيين".

بدوره قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن "هناك رؤية مشتركة بين مصر وتركيا لتخفيف الآثار الإنسانية الخطيرة عن سكان قطاع غزة".

وأضاف: "يجب احترام القانون الدولي الإنساني في التعامل مع المدنيين في غزة"، في إشارة إلى القصف الإسرائيلي المكثف المستمر على قطاع غزة لليوم الثامن على التوالي.

وأردف: "مصر مستمرة في العمل بكل جهد من أجل إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني"، مشدداً على أن "استمرار الاحتلال الإسرائيلي وعدم وجود أفق سياسي يزيد من صعوبة الموقف وتصاعد الصراع".

ولليوم الثامن على التوالي، يتعرض قطاع غزة المحاصر منذ 2006، لغارات جوية إسرائيلية مكثفة دمرت أحياء بكاملها، إذ أطلق الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية سماها "السيوف الحديدية".

وفجر 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، رداً على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".