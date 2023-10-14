سياسة
3 دقيقة قراءة
أهالي أسرى إسرائيليين يتظاهرون للإفراج عن ذويهم ويهتفون ضد نتنياهو
نظّم العشرات من أهالي الأسرى الإسرائيليين في غزة، وقفة احتجاجية غاضبة في تل أبيب، هتفوا خلالها ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وطالبوه بالرحيل، متهمين إياه بالتخلي عن سكان جنوب إسرائيل.
أهالي أسرى إسرائيليين يتظاهرون للإفراج عن ذويهم ويهتفون ضد نتنياهو
أهالي أسرى إسرائيليين يتظاهرون للإفراج عن ذويهم ويهتفون ضد نتنياهو / صورة: AFP
14 أكتوبر 2023

نظم أهالي الأسرى الإسرائيليين في غزة، السبت، وقفة احتجاجية غاضبة في تل أبيب، وجهوا خلالها انتقادات حادة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وطالبوه بالرحيل.

وقال موقع "تايمز أوف إسرائيل" الإخباري: "تصاعد الغضب في مسيرة تضامنية مع الرهائن الذين أسرتهم حماس، مع تحول التركيز إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو".

وأشار إلى أن المتظاهرين هتفوا "اذهب إلى السجن يا بيبي (نتنياهو)!"، و"ارحل"، لإظهار الدعم لعائلات القتلى ومساعدة الأسرى لدى "حماس".

وذكر الموقع أن الحشد رفع لافتات كتب عليها "بيبي (نتنياهو)، يداك ملطختان بالدماء"، و"لقد جرى التخلي عنا"، و"أعد الرهائن على الفور"، و"ليست هناك ثقة، استقِلْ".

ونقل عن مونيكا ليفي (62 عاماً) التي فقدت أحد أفراد أسرتها مابال آدم (25 عاماً)، قولها إن "نتنياهو وحكومته مهتمان ببقائهما أكثر من اهتمامهما بالحكم".

وأضافت: "أريد أن يعود نتنياهو وجميع فريقه إلى البيت، لأنهم تخلوا عن سكان الجنوب وليسوا مهتمين بحياة السكان هناك، وبدلاً من ذلك هم مُهوسون بالسياسة الصغيرة".

وتابعت ليفي في إشارة إلى نتنياهو: "إنه يريد أن ينقذ نفسه فقط، وهو على استعداد للتضحية بنا جميعاً".

وتمكنت "حماس" من أسر عدد غير معلن من الإسرائيليين خلال هجومها على مستوطنات غلاف غزة، مع بدء عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

والاثنين، أعلنت "حماس" أنها لن تتفاوض بشأن تبادل الأسرى تحت النيران، وفق كلمة متلفزة للمتحدث العسكري باسم كتائب "القسام" الذراع العسكرية للحركة.

ولليوم الثامن على التوالي، يتعرض قطاع غزة المحاصر منذ 2006، لغارات جوية إسرائيلية مكثفة دمرت أحياء بكاملها، إذ أطلق الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية سماها "السيوف الحديدية".

وفجر 7أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أطلقت "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، رداً على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us