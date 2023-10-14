قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن حكومته ستبدأ اعتباراً من الأشهر المقبلة، تسليم الشقق السكنية لمنكوبي زلزال 6 فبراير/ شباط الذي ضرب جنوبي البلاد.

جاء ذلك في رسالة مصورة أرسلها، السبت، إلى برنامج "إكسبو 2023 قهرمان مرعش" المنعقد في ولاية قهرمان مرعش، جنوبي تركيا.

وأضاف أنهم يواصلون تضميد جراح المناطق المتضررة من الزلزال وسكانها المنكوبين.

وأوضح أنهم يخططون لبناء 850 ألف وحدة مستقلة في مناطق الزلزال، منها 680 شقة سكنية، و170 ألف محل تجاري.

وأشار إلى اعتزام الحكومة تشييد 319 ألفاً من الشقق السكنية والمحلات التجارية هذه، خلال العام الأول من الزلزال الذي وصفه بـ "كارثة القرن".

وأعلن استعدادهم لتسليم الدفعات الأولى من الشقق السكنية لمنكوبي الزلزال، اعتباراً من الأشهر المقبلة "كما وعدناكم بذلك من قبل".

وفي 6 فبراير 2023، ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزال بقوة 7.7 درجات أعقبه آخر بقوة 7.6 درجات وآلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات آلاف الأشخاص وخلَّف دماراً مادياً ضخماً.