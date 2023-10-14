أعلن معرض فرانكفورت للكتاب، أحد أكبر التجمعات العالمية لصناعة النشر، عن إلغاء حفل توزيع الجوائز الذي كان مقرراً لتكريم رواية "تفصيلة صغيرة" للكاتبة الفلسطينية عدنية شبلي.

وقالت "ليت بروم Litprom" الجمعية الأدبية الألمانية المسؤولة عن تنظيم الجائزة، إن إلغاء الحفل جاء بسبب الصراع الفلسطيني الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من أسبوع.

وتروي رواية "تفصيل بسيط"، التي كُتبت في الأصل باللغة العربية وتُرجمت إلى الألمانية في عام 2022، القصة الحقيقية المأساوية لاغتصاب وقتل فتاة بدوية فلسطينية عام 1949 على يد جنود إسرائيليين، كما كشف عنها ناشرها الألماني، بيرنبرغ فيرلاغ.

وحصلت الترجمة الإنجليزية السابقة للرواية على ترشيحات لجائزة الكتاب الوطني في عام 2020 وجائزة البوكر الدولية في عام 2021.

وصمم الحفل للاحتفال بفوز رواية شبلي بجائزة LiBeraturpreis" لعام 2023، وهي جائزة الأدب الألماني التي تُمنح سنوياً لمؤلف من إفريقيا أو آسيا أو أمريكا اللاتينية أو العالم العربي في معرض فرانكفورت للكتاب.

انتقادات لشبيلي

اندلع الجدل حول الرواية في ألمانيا في وقت سابق من هذا العام، عندما استقال عضو لجنة تحكيم، أولريش نولر، احتجاجاً على قرار منح جائزة الأدب لعمل شبلي.

كما أثار أحد نقاد الصحيفة الألمانية اليسارية Die Tageszeitung الجدل مؤخراً، متهماً الكتاب بتصوير "دولة إسرائيل كآلة قتل"، بينما أشاد نقاد ألمان آخرون بالرواية.

وقد أدى الصراع بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية، إلى تضخيم الانقسامات القائمة داخل المؤسسات الثقافية الألمانية فيما يتعلق بدعم إسرائيل، خاصة مع استمرار الجرائم وقصف المناطق السكنية من قبل الجيش الإسرائيلي.

ومن المقرر أن يستمر معرض فرانكفورت للكتاب في الفترة من 18 إلى 22 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، فيما تستكشف "ليت بروم" حالياً تنسيقات وإعدادات بديلة لحفل توزيع الجوائز بعد اختتام المعرض.