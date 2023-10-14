سياسة
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الجيش الإسرائيلي يرفع جاهزيته لتنفيذ "عملية برية واسعة" في قطاع غزة المحاصر
وسط ترقب عالمي، أعلنت إسرائيل، السبت، رفع مستوى جاهزيتها لتنفيذ "عملية برية واسعة" في قطاع غزة المحاصر.
الجيش الإسرائيلي يرفع جاهزيته لتنفيذ "عملية برية واسعة" في قطاع غزة المحاصر
القوات الإسرائيلية تستعد لبدء هجوم بري على غزة / صورة: AFP
14 أكتوبر 2023

قال الجيش الإسرائيلي، في بيان السبت، أنه مستعد "لتوسيع دائرة الهجوم" ضد قطاع غزة، بعد نشر قواته في جميع المناطق، تمهيداً لتنفيذ "عملية برية واسعة".

وجاء في البيان "نستعد لتوسيع دائرة الهجوم، تنتشر الكتائب المختلفة وقوات جيش الدفاع في أنحاء البلاد كافة استعداداً لرفع مستوى الجاهزية، وتمهيداً للمراحل المقبلة من الحرب، ولا سيما العملية البرية الواسعة".

وأضاف البيان، "تتأهب قوات جيش الدفاع الإسرائيلي، بناءً على مجهود لوجيستي واسع النطاق وبعد إنجاز إجراءات تعبئة مئات الآلاف من جنود الاحتياط، لتنفيذ الخطط العملياتية الهجومية على اختلاف أنواعها، بما فيها الاستعداد للهجمات المتكاملة والمتزامنة جواً وبحراً وبراً".

وتابع: "في الوقت ذاته، يعمل ذراع البر وهيئة الشؤون التكنولوجية واللوجستية على إعداد قوات جيش الدفاع تمهيداً لتوسيع رقعة القتال".

وزاد "وفي إطار هذه الاستعدادات أنشأت الهيئة مراكز لوجيستية أمامية من أجل تمكين القوات المقاتلة من التزوّد بشكل سريع ومناسب بكل ما يلزمها".

وفجر 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، رداً على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".

في المقابل، بدأ الجيش الإسرائيلي حرباً على غزة تحت اسم عملية "السيوف الحديدية"، ويسعى الآن لتهجير أكثر من مليون شخص من الجزء الشمالي للقطاع، ما قوبل باستنكار محلي ودولي واسع ووُصف بـ "التهجير القسري الثاني للفلسطينيين"، بعد تهجيرهم عقب إقامة دولة إسرائيل على أراضي فلسطين التاريخية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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