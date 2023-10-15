حذرت إيران السبت من أن استمرار المجازر وحرب الإبادة التي ترتكبها إسرائيل سيقود إلى تفجر الوضع في المنطقة.

جاء ذلك في منشور لبعثة إيران لدى الأمم المتحدة في نيويورك على موقع إكس أكدت فيه أن "الوضع قد يخرج عن نطاق السيطرة ويكون له عواقب بعيدة المدى".

وورد في المنشور "إذا لم تقف جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يرتكبها نظام الفصل العنصري الإسرائيلي على الفور، فإن الوضع قد يخرج عن نطاق السيطرة ويكون له عواقب بعيدة المدى مسؤوليتها ملقاة على عاتق الأمم المتحدة ومجلس الأمن والدول التي تقود المجلس نحو طريق مسدود".

وفي السياق نفسه قالت الأمم المتحدة إن تور وينسلاند، مبعوث المنظمة إلى الشرق الأوسط اجتمع مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في بيروت أمس السبت.

وصرح ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة "جميع اجتماعات (وينسلاند) كانت لمناقشة الجهود الدبلوماسية لتحرير الرهائن وتأمين (دخول) المساعدات الإنسانية والحيلولة دون اتساع نطاق الصراع إلى المنطقة الأوسع نطاقاً، وهذا يشمل اجتماعاته في الآونة الأخيرة في لبنان".

كما التقى وزير الخارجية الإيراني برئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في قطر.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية إن اللقاء بين عبد اللهيان وهنية ناقش تشكيل محور أكبر لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي، والكيفية التي يمكن للدول الإسلامية المساعدة بوقف جرائم الاحتلال كما جاء في وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

ولليوم التاسع على التوالي، يتعرض قطاع غزة المحاصر منذ 2006، لغارات جوية إسرائيلية مكثفة دمرت أحياء بكاملها، إذ أطلق الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية سماها "السيوف الحديدية"، وبلغ عدد الشهداء الذين أعلنت عنهم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إلى 2329 شهيداً و8714 جريحاً.

وفجر 7 أكتوبر/تشرين الأول أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، ردّاً على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، لا سيّما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".