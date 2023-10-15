سياسة
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القصف على غزة يتواصل لليوم التاسع.. وحصيلة العدوان ترتفع إلى 2450 شهيداً
ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 9 أيام إلى 2329 شهيداً 9200 جريحاً، مع تواصل طائرات الاحتلال الحربية استهدافها منازل المدنيين والمرافق الصحية في القطاع.
القصف على غزة يتواصل لليوم التاسع.. وحصيلة العدوان ترتفع إلى 2450 شهيداً
ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع #غزة إلى 2450 شهيداً 9200 جريحاً. / صورة: AP
15 أكتوبر 2023

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 2450 شهيداً من ضمنهم 724 طفلاً و458 سيدة وإصابة 9200 آخرين، مع تواصل غارات الاحتلال لليوم التاسع على التوالي.

وفجر الأحد أغارت طائرات الاحتلال على منزلَين في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد 15 شخصاً وجرح آخرين.

كما قصف الاحتلال منزلاً في حي تل الهوا غربي مدينة غزة، ما أوقع شهداء وجرحى.

وأفادت مراسلة TRT عربي بتواصل الغارات الجوية والقذائف المدفعية وقذائف الزوراق الحربية على منازل المواطنين في مناطق شرقي قطاع غزة.

وكانت وزارة الصحة في غزة أعلنت استشهاد 300 فلسطيني وإصابة 800 آخرين بسبب الغارات الإسرائيلية على القطاع طوال يوم السبت.

وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور أشرف القدرة في تصريح نُشِر على فيسبوك: "الاستهداف الإسرائيلي للأحياء السكنية أدى إلى استشهاد 300 مواطن وإصابة 800 آخرين، ومعظم الضحايا أطفال ونساء، خلال الساعات الـ24 الماضية".

وأعلن المكتب الحكومي في القطاع أن العدوان المتواصل دمّر أكثر من 1600 مبنى بشكل كامل، وأن أكثر من 7000 وحدة سكنية شبه مهدمة بشكل كلي، وأكثر من 69 ألف وحدة مهدمة بشكل جزئي.

وفجر 7 أكتوبر/تشرين الأول أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، ردّاً على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، لا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".

في المقابل أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليونَي فلسطيني يعانون أوضاعاً معيشية متدهورة جرّاء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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