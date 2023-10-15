اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي، ليل السبت/الأحد، عدداً من المناطق في الضفة الغربية، حسبما أفاد به شهود عيان.

وقال الشهود إن "قوات الجيش الإسرائيلي اقتحمت مدينة الخليل واعتقلت الشيخ علاء الجعبة بعد اقتحام منزله".

وحسب الشهود، فإن "الجيش انسحب من مدينة طوباس بعد مداهمتها واعتقال فلسطيني، فيما أسفرت الاشتباكات عن 3 إصابات خطيرة برصاص الجيش".

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية تل جنوب غرب مدينة نابلس، وقرية قبيا غرب رام الله، ومخيم الجلزون شمال رام الله، وبلدة الخضر جنوب بيت لحم، وبلدة العيزرية شرق القدس المحتلة.

وشهدت مدينة نابلس مداهمات من عناصر الجيش واعتقال عناصر من حركة المقاومة الإسلامية حماس، فيما اندلعت مواجهات خلال اقتحام قوات الجيش لبلدة العيساوية بالقدس المحتلة، وفق الشهود.

من جانبه، أعلن نادي الأسير الفلسطيني اعتقال جيش الاحتلال الأحد، 55 فلسطينياً في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، ما يرفع عدد المعتقلين منذ أسبوع إلى 455 شخصاً.

وفي بيان، اعتبر نادي الأسير الفلسطيني أن أرقام الاعتقالات الحالية "غير مسبوقة". وذكرت المسؤولة الإعلامية للنادي (غير حكومي) أماني سراحنة، أن "قوات الاحتلال اعتقلت 55 مواطناً، من مدن وبلدات الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية".

ولليوم التاسع على التوالي، يتعرض قطاع غزة المحاصر منذ 2006، لغارات جوية إسرائيلية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها، إذ أطلق الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية سماها "السيوف الحديدية".

وفجر 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، ردّاً على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".