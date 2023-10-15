طلبت روسيا من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التصويت غداً الاثنين على مشروع قرار يتعلق بالصراع بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) ويدعو إلى هدنة إنسانية والتنديد بالعنف ضد المدنيين وكل أعمال الإرهاب.

وقال دميتري بوليانسكي نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة إنه لا تعديلات على النص منذ تقديمه إلى أعضاء المجلس، البالغ عددهم 15، يوم الجمعة مضيفاً أن من المتوقع التصويت في الثالثة مساء بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (19:00 بتوقيت غرينتش) غداً الاثنين.

ويدعو مشروع القرار المؤلف من صفحة واحدة إلى إطلاق سراح الرهائن والسماح بدخول المساعدات الإنسانية والإجلاء الآمن للمدنيين الذين يحتاجون إلى إجلاء. ويشير مشروع القرار إلى إسرائيل والفلسطينيين، لكنه لا يذكر حماس على نحو مباشر.

ويحتاج أي قرار لمجلس الأمن إلى تسعة أصوات مؤيدة على الأقل وعدم استخدام الولايات المتحدة أو بريطانيا أو فرنسا أو الصين أو روسيا حق النقض (فيتو)، ويتوقع أن تستمر الولايات المتحدة في سياستها لحماية إسرائيل من أي إجراء في مجلس الأمن.

ولليوم التاسع على التوالي، يتعرض قطاع غزة المحاصر منذ 2006، لغارات جوية إسرائيلية مكثفة دمرت أحياء بكاملها، إذ أطلق الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية سماها "السيوف الحديدية".

وفجر 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، رداً على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".