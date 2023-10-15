سياسة
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شاهد | رغم تهديدات الشرطة.. آلاف يشاركون في مسيرات تدعم فلسطين بأستراليا
شارك آلاف في مسيرات مؤيدة لقطاع غزة في عواصم ولايات أستراليا رغم تهديدات الشرطة بكبحهم في ظل توترات بعد عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس قبل تسعة أيام.
شاهد | رغم تهديدات الشرطة.. آلاف يشاركون في مسيرات تدعم فلسطين بأستراليا
لوّح العديد من المشاركين في المسيرة بأعلام فلسطين وهتفوا "الحرية، حرّروا فلسطين" في حديقة هايد بارك بمدينة سيدني. / صورة: AP
15 أكتوبر 2023

شارك آلاف في مسيرات مؤيدة للفلسطينيين الأحد، في عواصم ولايات أستراليا رغم تهديدات الشرطة بكبحهم، في اليوم التاسع للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وكانت إحدى أكبر المسيرات في سيدني عاصمة نيو ساوث ويلز، أكثر الولايات سكاناً، وقالت جماعة العمل الفلسطيني التي نظمت الاحتجاج إن نحو 5000 شاركوا فيه.

ولوّح عديد من المشاركين في المسيرة بأعلام فلسطين وهتفوا "الحرية، حرّروا فلسطين" في حديقة هايد بارك بمدينة سيدني فيما جاب مئات من رجال الشرطة المنطقة والشوارع القريبة في دوريات وحلقت مروحية تابعة للشرطة على ارتفاع منخفض.

وكانت الشرطة تدرس تطبيق صلاحيات خاصة للتوقيف والتفتيش لأول مرة منذ ما يقرب من عقدين من الزمن للأشخاص الذين حضروا المسيرة لكن المتحدثة باسم جماعة العمل الفلسطينية أمل ناصر قالت إن هذه الصلاحيات لم تطبق.

وذكرت صحيفة غارديان أستراليا أن مسيرتَين خرجتا أيضاً الأحد في مدينتي أديليد وملبورن وشارك فيها الآلاف.

وقال منظمون إنهم يعتزمون تنظيم مسيرة بوسط سيدني مطلع الأسبوع القادم.

ويكبح عدد من دول العالم المتقدم الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين بدعوى القلق من أن يؤدي الصراع بين إسرائيل وحماس إلى اندلاع أعمال عنف على أراضيها.

وحظرت فرنسا الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين يوم الخميس قائلة إنها من المحتمل أن "تتسبب في إخلال بالنظام العام".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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