سياسة
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منظمة الصحة العالمية: الإجلاء القسري من شمال غزة بمثابة حكم إعدام
اعتبرت منظمة الصحة العالمية أن طلب إسرائيل إجلاء مستشفيات شمال قطاع غزة "حكم إعدام"، مؤكدة أن هذا الأمر يفاقم الكارثة الإنسانية والصحة العامة الحالية.
منظمة الصحة العالمية: الإجلاء القسري من شمال غزة بمثابة حكم إعدام
أكدت المنظمة أن "الإجلاء القسري للمرضى والعاملين في المجال الصحي سيفاقم الكارثة الإنسانية والصحة العامة الحالية". / صورة: AA
15 أكتوبر 2023

حذّرت منظمة الصحة العالمية مساء السبت من أن الإجلاء القسري لآلاف المرضى من شمال غزة إلى مؤسسات صحية مكتظة في جنوب القطاع قد يكون بمثابة "حكم إعدام".

وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في بيان إنها "تدين بشدة الأوامر الإسرائيلية المتكررة بإخلاء 22 مستشفى تعالج أكثر من 2000 مريض في شمال غزة".

وأضافت أن "الإجلاء القسري للمرضى والعاملين في المجال الصحي سيزيد تفاقم الكارثة الإنسانية والصحة العامة الحالية".

وتابعت أن نقل المرضى إلى جنوب غزة "حيث تعمل المرافق الصحية بالفعل بأقصى طاقتها وغير قادرة على استيعاب الارتفاع الكبير في عدد المرضى، قد يكون بمثابة حكم إعدام".

وأكدت المنظمة أن حياة عديد من المرضى المصابين بأمراض خطيرة وحالتهم هشة أصبحت الآن "على المحك".

وأشارت إلى المرضى في العناية المركزة والذين يعتمدون على أجهزة دعم الحياة، والأطفال حديثي الولادة في الحاضنات، والمرضى الذين يخضعون لغسيل الكلى، والنساء اللاتي يعانين من مضاعفات الحمل.

وقالت الصحة العالمية إن هؤلاء وغيرهم "يواجهون جميعاً تدهوراً وشيكاً في حالتهم أو الموت إذا أجبروا على التحرك وانقطعوا عن الرعاية الطبية المنقذة للحياة خلال إجلائهم".

ويقصف الاحتلال شمال قطاع غزة قبل عملية برية مرجحة في القطاع.

وأضافت المنظمة أن العاملين الصحيين في شمال غزة يواجهون الآن "خياراً مؤلماً" بين التخلي عن المرضى المصابين بأمراض خطيرة، أو تعريض حياتهم للخطر من خلال البقاء في المكان، أو تعريض حياة مرضاهم للخطر في أثناء محاولتهم نقلهم إلى المستشفيات الجنوبية "التي لا تملك القدرة على استقبالهم".

وأكدت منظمة الصحة العالمية أن "الغالبية الساحقة من مقدمي الرعاية اختاروا البقاء واحترام قسمهم المهني في مجال الصحة".

وشددت أنه "لا ينبغي للعاملين في مجال الصحة أن يضطروا أبداً إلى اتخاذ مثل هذه الخيارات المستحيلة".

ولليوم التاسع على التوالي، يتعرض قطاع غزة المحاصر منذ 2006، لغارات جوية إسرائيلية مكثفة دمرت أحياء بكاملها، إذ أطلق الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية سماها "السيوف الحديدية"، وبلغ عدد الشهداء الذين أعلنته وزارة الصحة الفلسطينية في غزة 2329 شهيداً و8714 جريحاً.

وفجر 7 أكتوبر/تشرين الأول أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، ردّاً على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، لا سيّما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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