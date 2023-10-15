سياسة
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مقتل شخص وإصابة 4 بصاروخ أطلقه حزب الله.. والاحتلال يردّ بقصف بلدة لبنانية
تعرّضت أطراف بلدة عيتا الشعب الحدودية جنوبي لبنان لقصف بالمدفعية من الجانب الإسرائيلي، فيما أعلن حزب الله اللبناني استهداف دبابة ميركافا في موقع الراهب العسكري الإسرائيلي مما أدى ‏إلى إصابتها إصابة مباشرة ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح.
مقتل شخص وإصابة 4 بصاروخ أطلقه حزب الله.. والاحتلال يردّ بقصف بلدة لبنانية
إسرائيل قصفت أطراف البلدة بعد إطلاق صاروخ من الجانب اللبناني استهدف مستوطنة شتولا الإسرائيلية. / صورة: AA
15 أكتوبر 2023

قُتل شخص وأصيب 4 آخرون الأحد إثر سقوط صاروخ مضاد للدبابات أطلقته جماعة حزب الله من لبنان على قرية شتولا في الجليل الأعلى شمالي إسرائيل.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن صاروخاً مضاداً للدبابات أُطلق الأحد من لبنان على قرية شتولا فـ"قُتل مواطن وأُصيب 4 آخرون".

وقال الجيش في بيان إنه هاجم الموقع الذي أُطلق منه الصاروخ.

في سياق ذلك أعلن حزب الله اللبناني في بيان "استهداف دبابة ميركافا في موقع الراهب العسكري الإسرائيلي مما أدى ‏إلى إصابتها إصابة مباشرة ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح".

وشدّد على أن "هذا الهجوم جاء رداً على الاعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت الصحفيين وأدت إلى استشهاد الصحفي عصام العبد الله وجرح عدد من الصحفيين".

وعلى مدار 9 أيام وقع أكثر من تبادل للقصف على جانبي الخط الأزرق الفاصل، بموازاة مواجهة عسكرية مستمرة بين الجيش الإسرائيلي وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة.

وحتى صباح الأحد قتل الجيش الإسرائيلي 2329​​ فلسطينياً وأصاب 9042 آخرين منذ 7 أكتوبر/تشرين الثاني الجاري، فيما قتلت حماس أكثر من 1300 إسرائيلي وأصابت 3526 وأسرت ما يزيد على مئة آخرين، وفقاً لمصادر رسمية من الجانبين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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