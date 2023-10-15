سياسة
2 دقيقة قراءة
ألطون: نشعر بالقلق العميق إزاء أعمال العنف ضد الصحفيين بمناطق النزاع
أعرب رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، فخر الدين ألطون عن شعوره "بالقلق والحزن العميقين" تجاه أعمال العنف ضد المراسلين والصحفيين في مناطق النزاع.
ألطون: نشعر بالقلق العميق إزاء أعمال العنف ضد الصحفيين بمناطق النزاع
رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، فخر الدين ألطون / صورة: AA
15 أكتوبر 2023

أعرب رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، فخر الدين ألطون الأحد، عن شعوره "بالقلق والحزن العميقين" تجاه أعمال العنف ضد المراسلين والصحفيين في مناطق النزاع.

وأكّد ألطون في منشور على منصة إكس معارضة بلاده "بشدة الهجمات والمجازر ضد المدنيين بما في ذلك زملاؤنا".

وأضاف: "لا مبرر لاستهداف الصحفيين في محاولة مزرية لتقويض الحقيقة وإخفاء الحقائق على الميدان. يمكن للصحافة المحترمة واللائقة أن تخدم السلام من خلال عكس الحقائق التي تكون مخفية عن تدقيق عامة الناس".

وقال ألطون: "لا تزال حروب المعلومات على وسائل التواصل الاجتماعي تشكل خطراً على وصولنا إلى المعلومات الدقيقة. تشن المجموعات المنظمة باستمرار حملات تضليل تشوه الواقع أو تلفقه. في مثل هذا الوقت الحرج، يقع على عاتق جميع المؤسسات الإعلامية واجب نقل المعلومات المؤكدة فقط".

ودعا جميع المؤسسات الإعلامية والمراسلين إلى "إيلاء حملات التضليل مزيدً من الاهتمام واليقظة تجاه أولئك الذين يحاولون خدمة أهدافهم الحربية من خلال التلاعب بالجماهير في جميع أنحاء العالم".

وقال "نحن نعيش في عصر المعلومات الذي أطلق العنان لإمكانيات هائلة للبشرية. وفي الوقت نفسه، جلبت معه أساليب خطيرة للغاية لتدمير الحقيقة يستخدمها الممثلون السيئون. يجب علينا أن نقف ونقاتل معاً من أجل الحقيقة ومن أجل السلام".

مصدر:TRT عربي
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us