أعرب رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، فخر الدين ألطون الأحد، عن شعوره "بالقلق والحزن العميقين" تجاه أعمال العنف ضد المراسلين والصحفيين في مناطق النزاع.

وأكّد ألطون في منشور على منصة إكس معارضة بلاده "بشدة الهجمات والمجازر ضد المدنيين بما في ذلك زملاؤنا".

وأضاف: "لا مبرر لاستهداف الصحفيين في محاولة مزرية لتقويض الحقيقة وإخفاء الحقائق على الميدان. يمكن للصحافة المحترمة واللائقة أن تخدم السلام من خلال عكس الحقائق التي تكون مخفية عن تدقيق عامة الناس".

وقال ألطون: "لا تزال حروب المعلومات على وسائل التواصل الاجتماعي تشكل خطراً على وصولنا إلى المعلومات الدقيقة. تشن المجموعات المنظمة باستمرار حملات تضليل تشوه الواقع أو تلفقه. في مثل هذا الوقت الحرج، يقع على عاتق جميع المؤسسات الإعلامية واجب نقل المعلومات المؤكدة فقط".

ودعا جميع المؤسسات الإعلامية والمراسلين إلى "إيلاء حملات التضليل مزيدً من الاهتمام واليقظة تجاه أولئك الذين يحاولون خدمة أهدافهم الحربية من خلال التلاعب بالجماهير في جميع أنحاء العالم".

وقال "نحن نعيش في عصر المعلومات الذي أطلق العنان لإمكانيات هائلة للبشرية. وفي الوقت نفسه، جلبت معه أساليب خطيرة للغاية لتدمير الحقيقة يستخدمها الممثلون السيئون. يجب علينا أن نقف ونقاتل معاً من أجل الحقيقة ومن أجل السلام".