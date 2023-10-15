سياسة
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على خلفية حرب غزة.. قطع بث قناة الأقصى وفيسبوك يحذف صفحة شبكة قدس الإخبارية
قطعت شركة فرنسية بث قناة الأقصى الفضائية مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، كما حذفت شركة ميتا صفحة شبكة قدس الإخبارية على منصة فيسبوك لتغطيتها الأحداث في فلسطين.
على خلفية حرب غزة.. قطع بث قناة الأقصى وفيسبوك يحذف صفحة شبكة قدس الإخبارية
فلسطينيون وصحفيون في قطاع غزة يشيّعون جنازة صحفيين قتلتهم الغارات الإسرائيلية. / صورة: AP
15 أكتوبر 2023

أعلنت قناة الأقصى الفضائية وقف بث قناتها من طرف القمر الصناعي أوتيلسات بسبب ما قالت إنه "ضغوط فرنسية".

وقالت القناة في بيان نشرته السبت عبر قناتها في تليغرام: "في ظل المجازر التي تُرتكب بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة، أصدرت الشركة الفرنسية المسؤولة عن القمر الصناعي Eutelsat قراراً بحجب شارة القناة عن القمر ووقف بث القناة".

وحسب البيان رجعت القناة وقف بثها إلى "استجابة الشركة لضغوط الحكومة الفرنسية والخضوع لحكومة الاحتلال الإسرائيلي".

ولم يصدر على الفور ردّ من باريس بشأن اتهامات القناة.

واعتبرت القناة هذا الوقف "يشكل خرقاً واضحاً وصادماً لكل معايير الحرية ويتعارض مع القوانين الدولية التي تكفل حرية التعبير والحق في توصيل صوت شعبنا المظلوم إلى العالم".

وحسب بيان نشره المركز الفلسطيني للإعلام، أدانت حركة المقاومة الإسلامية حماس بأشد العبارات "القرار غير المبرر بحجب شارة قناة الأقصى الفضائية عن البث".

وقالت حماس في البيان إنّ "ذلك لن يفلح في حجب صورة البطولة والصمود التي يسطرها شعبنا، وفي ذات السياق ندعو المؤسسات الدولية ذات الصلة إلى الضغط على شركة البث الفرنسية للعدول عن ذلك القرار المجحف والمنحاز".

يُذكر أن قناة الأقصى الفضائية هي قناة تابعة لحركة حماس، وجرى تأسيسها عام 2006 وتبث من قطاع غزة.

وفي السياق نفسه حذفت شركة ميتا صفحة شبكة قدس الإخبارية على منصة فيسبوك، التي تُعَدّ من أكبر الصفحات الإخبارية في فلسطين بعدد متابعين يصل إلى 10 ملايين شخص.

واشتكى عدد من مستخدمي منصات شركة ميتا من التضييق الممنهج والحادّ على المحتوى الفلسطيني المتعلق بتطورات الأحداث في فلسطين.

ويعاني الصحفيون والنشطاء في قطاع غزة من صعوبة الاتصال مع شبكة الإنترنت، خصوصاً مع انقطاع التيار الكهربائي بشكل مستمر وتدمير شبكات الاتصال.

ومنذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة استُشهد 8 صحفيين فلسطينيين بعد قصف إسرائيلي، كما قتلت قذيفة أطلقتها قوات الاحتلال الإسرائيلي المصوِّر في وكالة رويترز عصام عبد الله، وأصابت صحفيين آخرين في جنوب لبنان.

ولليوم الثامن على التوالي يتعرض قطاع غزة المحاصر منذ 2006 لغارات جوية إسرائيلية مكثفة دمرت أحياء بكاملها، إذ أطلق الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية سماها "السيوف الحديدية".

وفجر 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، رداً على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، لا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".

وتعتبر "شبكة قدس الإخبارية" أكبر شبكة إلكترونية إخبارية شبابية فلسطينية مستقلة وشاملة، وفق تقرير الواقع الرقمي الفلسطيني الصادر عن شركة آيبوك عام 2022، وتأسست عام 2011، يعمل مراسلوها بشكل تطوعي ليتحرروا من شروط المموّل والأحزاب، وتساهم في إثراء الحالة السياسية الداخلية من خلال برامجها وموادها الحوارية التي تستضيف فيها مختلف الشخصيات القيادية من السلطة الفلسطينية ومن مختلف الفصائل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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