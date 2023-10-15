أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، إقامة منطقة عازلة بعمق 4 كيلومترات من الحدود اللبنانية بعد قصف من جماعة حزب الله أدى إلى مقتل إسرائيلي وإصابة 4.

وقالت هيئة البث الحكومية نقلاً عن الجيش الإسرائيلي إنه تقرر صباح الأحد عزل المنطقة حتى 4 كيلومترات من الحدود اللبنانية، والدخول إلى المنطقة ممنوع تماماً، في إشارة إلى إخلائها.

وفي وقت سابق الأحد قال الجيش في بيان إنه "رصد إطلاق صواريخ مضادة للدبابات من لبنان على قرية شتولا في شمالي البلاد، واستهدف على إثرها مصادر النيران من خلال المدفعية".

وأضاف: "كما جرى إطلاق صواريخ أخرى مضادة للدبابات باتجاه أحد مواقع الجيش، وردّ الجيش بشنّ غارات على الأراضي اللبنانية".

وقالت جماعة حزب الله في بيانٍ إنّ هجمات الأحد جاءت رداً على اعتداءات إسرائيلية أدت إلى مقتل وإصابة مواطنين لبنانيين.

وفي السياق نفسه تراجع المؤشر الرئيسي لبورصة تل أبيب (Tase 35) بنسبة اقتربت من 2% في بداية جلسة الأحد.

وتراجع المؤشر Tase 35 الذي يقيس أداء أكبر 35 شركة مدرجة في بورصة تل أبيب بنسبة 1.99% في بداية جلسة اليوم، مقارنة مع إغلاق جلسة الجمعة، إلى 1661 نقطة.

وفي بداية جلسة اليوم تراجع مؤشرا العقارات والإنشاءات في بورصة تل أبيب إلى جانب مؤشر البنوك والخدمات المالية، وتراجع في مؤشر التأمين.

ومنذ 9 أكتوبر/تشرين الأول الجاري قُتل 5 إسرائيليين، بينهم 4 جنود، في هجمات من الجانب اللبناني، وفقاً لهيئة البث.

وقالت جماعة حزب الله في بيانٍ إنّ هجمات الأحد جاءت رداً على اعتداءات إسرائيلية أدّت إلى مقتل وإصابة مواطنين لبنانيين.

وتحتلّ إسرائيل مناطق في جنوبي لبنان، وتتصاعد تحذيرات إقليمية ودولية من احتمال توسع المواجهات إلى الجبهة اللبنانية-الإسرائيلية في ظل مواجهة مستمرة بين الجيش الإسرائيلي وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وفصائل أخرى في قطاع غزة.

وحتى صباح الأحد قتل الجيش الإسرائيلي 2329​​ فلسطينياً وأصاب 9042 آخرين منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، فيما قتلت حماس أكثر من 1300 إسرائيلي وأصابت 3526 وأسَرَت ما يزيد على مئة آخرين، وفقاً لمصادر رسمية من الجانبين.