قُتل 7 أشخاص على الأقل وأُصيب 17 آخرون، الجمعة، جراء تفجير انتحاري استهدف مسجداً شمالي أفغانستان، وفقاً لوسائل إعلام محلية.

وقع الانفجار في مسجد تاكياخانا إمام زمان في مدينة بول خمري، عاصمة إقليم بغلان، في أثناء أداء المصلين صلاة الجمعة.

وقال مصطفى هاشمي، مدير إدارة الإعلام والثقافة في بغلان، لقناة "طلوع نيوز" إن "الحادث كان هجوماً انتحارياً قُتل فيه 7 أشخاص، وأُصيب 17 آخرون".

كان حزب الحركة الإسلامية الأفغانية، وهو حزب سياسي، قد قال في وقت سابق إن "ما بين 15 و20 من المصلين قُتلوا في هذا الحادث المأساوي".