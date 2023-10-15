سياسة
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خلال صلاة الجمعة.. مقتل 7 أشخاص بتفجير انتحاري بمسجد في أفغانستان
أفادت وسائل إعلام أفغانية بمقتل 7 أشخاص على الأقل وإصابة 17 آخرين، الجمعة، جراء تفجير انتحاري استهدف مسجداً شمالي البلاد.
خلال صلاة الجمعة.. مقتل 7 أشخاص بتفجير انتحاري بمسجد في أفغانستان
وقع الانفجار في مسجد تاكياخانا إمام زمان في مدينة بول خمري عاصمة إقليم بغلان في أثناء أداء المصلين صلاة الجمعة / صورة: AA
15 أكتوبر 2023

قُتل 7 أشخاص على الأقل وأُصيب 17 آخرون، الجمعة، جراء تفجير انتحاري استهدف مسجداً شمالي أفغانستان، وفقاً لوسائل إعلام محلية.

وقع الانفجار في مسجد تاكياخانا إمام زمان في مدينة بول خمري، عاصمة إقليم بغلان، في أثناء أداء المصلين صلاة الجمعة.

وقال مصطفى هاشمي، مدير إدارة الإعلام والثقافة في بغلان، لقناة "طلوع نيوز" إن "الحادث كان هجوماً انتحارياً قُتل فيه 7 أشخاص، وأُصيب 17 آخرون".

كان حزب الحركة الإسلامية الأفغانية، وهو حزب سياسي، قد قال في وقت سابق إن "ما بين 15 و20 من المصلين قُتلوا في هذا الحادث المأساوي".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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