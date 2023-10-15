سياسة
2 دقيقة قراءة
بـ850 طناً.. تركيا ترسل مساعدات إنسانية إضافية للمنكوبين في ليبيا
أرسلت تركيا شحنة مساعدات إنسانية جديدة إلى ليبيا لإغاثة منكوبي الإعصار والسيول، حيث انطلقت من ميناء ولاية إزمير غربي البلاد وعلى متنها 850 طناً من المساعدات.
بـ850 طناً.. تركيا ترسل مساعدات إنسانية إضافية للمنكوبين في ليبيا
تركيا ترسل شحنة مساعدات إنسانية جديدة إلى ليبيا / صورة: آفاد
15 أكتوبر 2023

انطلقت من ميناء ولاية إزمير غربي تركيا، الأحد، شحنة مساعدات إنسانية جديدة إلى ليبيا لإغاثة منكوبي الإعصار والسيول.

وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ (آفاد) عبر منصة إكس أنها مستمرة في تضميد جراح الليبيين الذين تعرضوا لواحدة من كبرى الكوارث في التاريخ في 11 سبتمبر/أيلول الماضي.

وأضافت: "بجسر الخير الذي مددناه بتنسيق من (آفاد)، قمنا بتسليم عناصر البحث والإنقاذ الكثير من مواد المساعدات الإنسانية إلى ليبيا من خلال 4 طائرات و5 سفن".

وتابع: "واليوم (الأحد) غادرت ميناء آل سنجاق بإزمير مساعدات إنسانية جديدة تقدر بـ850 طناً بغرض إيصالها إلى ليبيا".

وفي 10 سبتمبر/أيلول الماضي اجتاح الإعصار "دانيال" عدة مناطق شرقيّ ليبيا أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج وسوسة بالإضافة إلى مناطق أخرى بينها درنة التي كانت المتضرر الأكبر.

ودمَّر الإعصار الذي ضرب شرقيّ ليبيا في 10 سبتمبر/أيلول الماضي، مئات العيادات والمشافي الطبية، فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية، مطلع أكتوبر/تشرين الأول الحالي، مقتل 4333 شخصاً بينهم 101 من العاملين الصحيين جراء الكارثة التي أسفرت أيضاً عن 8500 مفقود، وفق بيان للمنظمة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us