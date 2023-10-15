انطلقت من ميناء ولاية إزمير غربي تركيا، الأحد، شحنة مساعدات إنسانية جديدة إلى ليبيا لإغاثة منكوبي الإعصار والسيول.

وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ (آفاد) عبر منصة إكس أنها مستمرة في تضميد جراح الليبيين الذين تعرضوا لواحدة من كبرى الكوارث في التاريخ في 11 سبتمبر/أيلول الماضي.

وأضافت: "بجسر الخير الذي مددناه بتنسيق من (آفاد)، قمنا بتسليم عناصر البحث والإنقاذ الكثير من مواد المساعدات الإنسانية إلى ليبيا من خلال 4 طائرات و5 سفن".

وتابع: "واليوم (الأحد) غادرت ميناء آل سنجاق بإزمير مساعدات إنسانية جديدة تقدر بـ850 طناً بغرض إيصالها إلى ليبيا".

وفي 10 سبتمبر/أيلول الماضي اجتاح الإعصار "دانيال" عدة مناطق شرقيّ ليبيا أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج وسوسة بالإضافة إلى مناطق أخرى بينها درنة التي كانت المتضرر الأكبر.

ودمَّر الإعصار الذي ضرب شرقيّ ليبيا في 10 سبتمبر/أيلول الماضي، مئات العيادات والمشافي الطبية، فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية، مطلع أكتوبر/تشرين الأول الحالي، مقتل 4333 شخصاً بينهم 101 من العاملين الصحيين جراء الكارثة التي أسفرت أيضاً عن 8500 مفقود، وفق بيان للمنظمة.