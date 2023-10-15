سياسة
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مسؤول تركي يكشف تورط "PKK" الإرهابي  في تهريب المخدرات
قال القنصل التركي في أربيل أن تنظيم PKK الإرهابي متورط بشكل مباشر في تهريب المخدرات. وأكد المسؤول التركي أن بلاده تعمل بالتعاون مع العراق لأنشطة التنظيم الإرهابي.
مسؤول تركي يكشف تورط "PKK" الإرهابي  في تهريب المخدرات
القنصل التركي في أربيل مولود ياقوت يشارك في مؤتمر "مكافحة المخدرات" في إربيل / صورة: AA
15 أكتوبر 2023

كشف القنصل التركي في أربيل مولود ياقوت، تورط تنظيم PKK الإرهابي في تهريب المخدرات، واعتبر أن وجوده يشكل تهديدا لاستقرار العراق وإقليم الشمال.

جاء ذلك في مؤتمر بعنوان "مكافحة المخدرات" بمشاركة القنصل التركي في أربيل ورئيس وزراء حكومة إقليم شمال العراق مسرور بارزاني والعديد من ممثلي البعثات الأجنبية.

وأوضح ياقوت أن التنظيم الإرهابي متورط بشكل مباشر في تهريب المخدرات، وأن جزءا كبيرا من الذين تم اعتقالهم في تركيا بسبب جرائم متعلقة بالمخدرات كانوا ينتمون إلى PKK الإرهابي.

وأشار إلى وجود مجالات تعاون بين تركيا والعراق وحكومة الإقليم لإعاقة التنظيم وأنشطته في تهريب المخدرات.

بدوره، قال بارزاني إن بعض الجماعات المسلحة متورطة في تهريب المخدرات في المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل.

وأشار إلى أن تعاطي المخدرات يتزايد في المنطقة، مشددا على أهمية العمل المشترك مع دول الجوار لمواجهة هذا الخطر.

وكانت قد كشفت العديد من التقارير الدولية تورط تنظيم PKK الإرهابي في إنتاج ونقل وتجارة المخدرات وبيعها، لتمويل أنشطته الإرهابية.

وتنفذ تركيا باستمرار عمليات لمكافحة التنظيمالإرهابي الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط في عدة دول بالمنطقة، بينها سوريا والعراق وإيران.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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