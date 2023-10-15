كشف القنصل التركي في أربيل مولود ياقوت، تورط تنظيم PKK الإرهابي في تهريب المخدرات، واعتبر أن وجوده يشكل تهديدا لاستقرار العراق وإقليم الشمال.

جاء ذلك في مؤتمر بعنوان "مكافحة المخدرات" بمشاركة القنصل التركي في أربيل ورئيس وزراء حكومة إقليم شمال العراق مسرور بارزاني والعديد من ممثلي البعثات الأجنبية.

وأوضح ياقوت أن التنظيم الإرهابي متورط بشكل مباشر في تهريب المخدرات، وأن جزءا كبيرا من الذين تم اعتقالهم في تركيا بسبب جرائم متعلقة بالمخدرات كانوا ينتمون إلى PKK الإرهابي.

وأشار إلى وجود مجالات تعاون بين تركيا والعراق وحكومة الإقليم لإعاقة التنظيم وأنشطته في تهريب المخدرات.

بدوره، قال بارزاني إن بعض الجماعات المسلحة متورطة في تهريب المخدرات في المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل.

وأشار إلى أن تعاطي المخدرات يتزايد في المنطقة، مشددا على أهمية العمل المشترك مع دول الجوار لمواجهة هذا الخطر.

وكانت قد كشفت العديد من التقارير الدولية تورط تنظيم PKK الإرهابي في إنتاج ونقل وتجارة المخدرات وبيعها، لتمويل أنشطته الإرهابية.

وتنفذ تركيا باستمرار عمليات لمكافحة التنظيمالإرهابي الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط في عدة دول بالمنطقة، بينها سوريا والعراق وإيران.