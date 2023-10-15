سياسة
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"وضع كارثي".. يونيسيف تدعو إلى وقف عاجل لإطلاق النار في غزة
قالت منظمة يونيسيف إن الوضع في قطاع غزة المحاصر "كارثي". ودعت إلى وقف عاجل لإطلاق النار للوصول إلى الأطفال.
"وضع كارثي".. يونيسيف تدعو إلى وقف عاجل لإطلاق النار في غزة
استشهاد أكثر من 724 طفلاً في قطاع غزة / صورة: AA
15 أكتوبر 2023

شددت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، على ضرورة الوقف العاجل لإطلاق النار للوصول إلى الأطفال في قطاع غزة المحاصَر.

ووصفت يونيسيف، عبر منصة "إكس"، الأحد، الوضع في غزة بـ"الكارثي".

وقالت: "يونيسيف تستجيب للاحتياجات الملحّة لأطفال غزة، ولكن الوصول (إليهم) يزداد حرجاً. نحن بحاجة إلى وقف إنساني عاجل لإطلاق النار للوصول إليهم".

وتابعت: "في جميع الحروب يعاني الأطفال أولاً قبل كل شيء".

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة قد أعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 2329 شهيداً من ضمنهم 724 طفلاً و458 سيدة وإصابة 9042 آخرين، مع تواصل غارات الاحتلال لليوم التاسع على التوالي.

وفجر 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، رداً على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، لا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".

في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق كثيرة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليونَي فلسطيني يعانون أوضاعاً معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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