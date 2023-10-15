ألقت باكستان، الأحد، بثقلها وراء الدعوات المتزايدة لإنشاء ممر إنساني لقطاع غزة، وحثت على توفير مساعدة "فورية" لتجنب حدوث أزمة إنسانية كبيرة.

وفي مؤتمر صحفي في العاصمة إسلام آباد، قال وزير الخارجية الباكستاني جليل عباس جيلاني، إن بلاده "على اتصال مع مصر بشأن تقديم المساعدات الإنسانية لشعب غزة".

ولفت الوزير الباكستاني، إلى أن إسرائيل ليست مستعدة بعد لذلك، "وتفرض حصاراً مشدداً على قطاع غزة منذ نهاية الأسبوع الماضي، حيث قطعت عنه المياه والكهرباء والغذاء والإمدادات الطبية".

وشدد على أن "سكان غزة في حاجة ماسّة إلى الغذاء والماء والأدوية، الأمر الذي يتطلب استجابة عاجلة من المجتمع الدولي".

وطالب جيلاني، بإنهاء الحصار المستمر منذ سنوات على غزة، متهماً تل أبيب بارتكاب "إبادة جماعية" للفلسطينيين.

الأردن يخصص 5 ملايين دولار

من ناحيته، قال رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، الأحد، إن مجلس الوزراء قرر تخصيص 5 ملايين دولار لصالح موازنة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، ولدعم القطاع الطبي في غزة.

وقال الخصاونة، حسب رئاسة الوزراء، عبر منصة "إكس"، إن "مجلس الوزراء، وبتوجيهات من الملك عبدالله الثاني، اتخذ قراراً بتخصيص 3 ملايين دينار (4.2 مليون دولار) دعماً لموازنة أونروا، ونصف مليون دينار (704 آلاف دولار)، كمعدات طبية وأدوية لقطاع غزة".

وشدد على أن "الصمت ليس خياراً مقبولاً على ما يتعرض له أهلنا في غزة من حرب وتدمير ممنهج؛ لأنه يشكل صمتاً على عدوان يجرّد أهل غزة من حقهم الإنساني والقانوني في الحماية، وصمتاً على خروقات إسرائيلية فاضحة للقانون الدولي".

كما دعا المجتمع الدولي إلى "إدانة قتل المدنيين الفلسطينيين، مثلما أدان قتل المدنيين الإسرائيليين؛ لأن الضحايا المدنيين في المحصلة النهائية هم ضحايا، مهما كانت هويتهم أو جنسيتهم أو عرقهم أو دينهم".

الإمارات والكويت

في السياق، أطلقت الإمارات العربية المتحدة، الأحد، حملة إغاثية، لدعم قطاع غزة، فيما نظم أطفال بالكويت وقفة تضامنية في مدارس البلاد.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الإماراتي، عبر حسابها بمنصة "إكس"، بـ"انطلاق حملة تراحم من أجل غزة بمختلف إمارات الدولة لدعم الأشقاء بالقطاع".

ودعت الجمعية إلى المساهمة في "إغاثة المتضررين في غزة عبر التبرع عبر حساب بنكي ورسائل نصية"، ونقلت مقاطع فيديو عبر حسابها تُظهر تجمع أعداد كبيرة تشارك في تجميع مواد إغاثية داخل صناديق استعداداً لإرسالها.

وفي الكويت، رفع تلاميذ المدارس، عَلَم دولة فلسطين و"لوحات وصوراً تجسّد قوة الشعب الفلسطيني وصلابته في الدفاع عن أرضه ومقاومته قوات الاحتلال الإسرائيلي"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، الأحد.

وأوضحت الوكالة أن هذه الفعالية "تمت في مختلف مدارس الكويت برعاية وزارة التربية"، دون تحديد مدتها أو تفاصيل أكثر.

تونس ترسل مساعدات طبية

إلى ذلك، أعلنت تونس، الأحد، إرسال طائرة عسكرية محمَّلة بـ12 طناً من المساعدات الطبية والصحية لفائدة الشعب الفلسطيني.

وقالت الرئاسة التونسية، في بيان: "أقلعت، صباح اليوم (الأحد)، طائرة عسكرية أولى، محمّلة بنحو 12 طناً من المستلزمات الطبية والصحية وحليب الأطفال موجَّهة لفائدة الشعب الفلسطيني الشقيق".

وأضافت أن "هذه الشحنة الأولى تأتي في إطار ما أذن به رئيس الجمهورية (قيس سعيد) في 9 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، لعدد من هياكل الدولة والهلال الأحمر التونسي، بخصوص دعم شعبنا العربي في فلسطين".

وكشفت عن أنه "سيتواصل في الفترة القادمة تنظيم رحلات جوية أخرى، في إطار وقوف تونس الثابت وغير المشروط إلى جانب الشعب الفلسطيني الأبيّ".

من جهته، أكد رئيس الهلال الأحمر التونسي عبد اللطيف شابو، أنه "في اتصال يومي مع الهلال الأحمر الفلسطيني، حيث أُعدت قائمة بما يحتاج إليه الفلسطينيون، وتتمثل أساساً في الأدوية خصوصاً المضادات الحيوية وأدوية الإنعاش والتخدير، بالإضافة إلى المواد الغذائية وحليب الأطفال ومستلزمات النظافة"، وفق المصدر نفسه

وفي غار ات لا تزال متواصلة على قطاع غزة حتى الأحد، قتل الجيش الإسرائيلي 2670​​ فلسطينياً، بينهم نحو 700 طفل، وأصاب 9600 آخرين، فيما قتلت "حماس" أكثر من 1300 إسرائيلي، وأصابت 3526، وأَسَرَت ما يزيد على مئة آخرين، وفقاً لمصادر رسمية من الجانبين.