دون أي توضيح، أبعدت قناة MSNBC الأمريكية، ثلاثة من أبرز مذيعيها المسلمين عن الشاشة، تزامناً مع تواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقال موقع "سيمافور" إن MSNBC الأمريكية، أبعدت كلاً من مهدي حسن (أمريكي-بريطاني من أصول هندية)، وأيمن محيي الدين (أمريكي-مصري)، وعلي فيلشي (كندي من أصول هندية).

وأعرب بعض العاملين في القناة، عن قلقهم إزاء هذه التحركات، لا سيما أن المذيعين الثلاثة كانت لديهم معرفة عميقة بأبعاد الصراع.

وعارض أحد مسؤولي MSNBC بشدة أي فكرة مفادها أنه جرى تهميش المذيعين بأي شكل من الأشكال.

ويتمتّع إعلامي القناة محيي الدين بمعرفة عميقة بالقضية الفلسطينية، إذ غطى الوضع في قطاع غزة لمدة عامين. وخلال عدوان عام 2021 على القطاع، وجّه سؤالاً مباشراً إلى السفير الإسرائيلي السابق في بريطانيا مارك ريجيف، حول ما إذا كان مستعداً للاعتراف بأن إسرائيل قد تكون ارتكبت جرائم حرب في غزة؟ ما أثار ردود فعل إسرائيلية غاضبة ضد الشبكة.

وقبلها في عدوان عام 2014، كان محيي الدين مراسلاً في غزة، وبعد تغطيته مجزرة الشاطئ التي أسفرت عن استشهاد 4 أطفال كانوا يلعبون، كتب سلسلة تغريدات على منصة "إكس" بينها تغريدة قال فيها: "قضيت 45 دقيقة أشاهد أفراد عائلة يتبلغون تباعاً أن أطفالهم قُتلوا في قصف إسرائيلي على مرفأ غزة". بعدها مباشرةً أعلنت الشبكة إبعاده عن التغطية.

ولم يقدم المسؤولون التنفيذيون في شبكة NBC أي تفسير ملموس يتجاوز ذكر "أسباب أمنية" غامضة.

وتراجعت الشبكة عن قرارها بعد يوم واحد، وفق ما نقلت وقتها صحيفة نيويورك تايمز.

وخلال اندلاع العدوان على غزة عام 2021، أعرب المسؤولون التنفيذيون في شبكة MSNBC بشكل خاص عن عدم ارتياحهم للمضيفين حسن ومحيي الدين بسبب تغطيتهما.

تأتي خطوة الشبكة الأخيرة باستبعاد المذيعين الثلاثة، في الوقت الذي تحولت فيه قناة MSNBC إلى منصة تضامن شديد مع إسرائيل بعد هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وكانت قد مورس عليها طيلة الأسبوع الماضي الكثير من الضغوط الأمريكية والإسرائيلية، لدفعها للتحول أكثر نحو إسرائيل في تغطيتها.