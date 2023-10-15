تواصَل قصفٌ متبادَل على جانبَي الحدود الإسرائيلية-اللبنانية منذ صباح الأحد بصورة متقطعة طوال ساعات النهار.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن قذائف أُطلقت من لبنان 5 مرات خلال ساعات النهار وقصف الجيش الإسرائيلي مواقع في لبنان.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن صافرات الإنذار دوَّت أكثر من مرة شماليّ إسرائيل خلال ساعات نهار الأحد.

وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، أنه جرى تسجيل "عدة إصابات نتيجة سقوط هذه القذائف"، دون مزيد من التفاصيل.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في عدة بيانات إطلاق قذائف، بما فيها مضادة للدبابات، على مواقع عسكرية وقرية "شتولا" شمالي البلاد. وقال، عصر الأحد: "استمراراً للتقارير بشأن تفعيل صافرات إنذار في الجليل الغربي، رُصد إطلاق 9 قذائف صاروخية من الأراضي اللبنانية باتجاه الأراضي الإسرائيلية".

وأضاف: "اعترض الجيش 5 قذائف صاروخية، وهاجم بالمدفعية المنطقة التي أُطلق النار منها من الأراضي اللبنانية".

وفي ساعات الصباح أُعلن عن مقتل عامل فلسطيني يحمل الجنسية الإسرائيلية وإصابة 4 بصاروخ مضاد للدبابات أُطلق على قرية "شتولا"، وفق إذاعة الجيش الإسرائيلي.

"حزب الله" يهاجم ثكنة و5 مواقع إسرائيلية

من ناحيته، أعلن "حزب الله" اللبناني، الأحد، مهاجمة ثكنة و5 مواقع عسكرية إسرائيلية عند الحدود الجنوبية للبنان.

وقال "حزب الله" في بيانين منفصلين إن مقاتليه "هاجموا 5 مواقع" إسرائيلية حدودية "بالأسلحة المباشرة والمناسبة". وأوضح أن المواقع التي هاجمها هي "جل العلام، وبركة ريشا، وراميا، والمنارة، والعباد".

وأوضح الحزب أن عناصره هاجموا أيضاً "ثكنة حانيتا بالصواريخ الموجهة"، وذلك "رداً على قتل وجرح الصحافيين والمدنيين" في بلدتَي علما الشعب وشبعا.

ولفت إلى أن "الهجوم أدى إلى إصابة دبابتين من نوع ميركافا وناقلة جند مجنزرة وسقوط عدد من القتلى والجرحى" في صفوف الإسرائيليين.

"القسام" بلبنان تعلن قصف "مستوطنتين" إسرائيليتين

في السياق، أطلقت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، الأحد، 20 صاروخاً من جنوبي لبنان على مستوطنات إسرائيلية، حسب بيان صادر عنها نشرته عبر منصة تليغرام.

وقال البيان إن "كتائب القسام- لبنان، قصفت مستوطنتَي شلومي ونهاريا ومحيطهما شمال فلسطين المحتلة بـ20 صاروخاً"، وذلك رداً على الحرب على غزة.

مخاوف إسرائيلية من ازدياد حدة التوتر

ويثير التصعيد العسكري خشيةً من توسع نطاق الحرب في قطاع غزة وفتح جبهة جديدة، إذا قال وزير الدفاع يوآف غالانت، في مقطع فيديو نشره مكتبه في أثناء زيارته القوات الإسرائيلية جنوبي البلاد: "ليست لدينا مصلحة في حرب في الشمال ولا نريد تصعيد الوضع".

وأضاف: "إذا اختار (حزب الله) طريق الحرب فسوف يدفع ثمناً باهظاً جداً... وسوف نحترم خياره بضبط النفس ونُبقي الأمور على ما هي عليه".

ورجّح محللون أن يصعّد "حزب الله" بشكل أكبر تدخله في حال شنت إسرائيل هجوماً برياً في قطاع غزة.

وعلى وقع استعدادات القوات الإسرائيلية، الأحد، لعملية برية وشيكة على قطاع غزة، حذّرت إيران من أنه "لا أحد" يمكنه "ضمان السيطرة على الوضع"، وذلك على لسان وزير خارجيتها حسين أمير عبد اللهيان.

من جانبه، قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، في محادثة هاتفية بينه وبين نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأحد، إن حرب قطاع غزة ستتوسع حال لم تُوقف إسرائيل هجماتها.

وكتب نائب رئيس مكتب رئيسي للشؤون السياسية محمد جمشيدي، على منصة "إكس"، أن "رئيسي جدد تأكيده أنه إذا لم تتوقف فظائع إسرائيل، بما في ذلك الحصار والقتل الجماعي، فإن الوضع سيصبح أكثر تعقيدًا، وسوف يتوسع مسرح المعركة".

والجمعة، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، من بيروت، إن "فتح جبهات أخرى احتمال قائم، في ظل استمرار العدوان وجرائم الحرب والحصار على غزة".

من جهته، قال مستشار الامن القومي للبيت الابيض جايك ساليفان، الأحد: "هناك خطر قائم أن يشهد النزاع تصعيداً بفتح جبهة ثانية في الشمال، وبالطبع بتدخل إيران". وشدّد ساليفان على أن الولايات المتحدة "لا يمكنها استبعاد فرضية أن تتخذ إيران قراراً بالتدخل مباشرةً بشكل أو بآخر".

وأكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في القاهرة، الأحد، بعد جولة على ست دول عربية، أن حلفاء بلاده العرب "متمسكون بألا يتسع نطاق النزاع مع إسرائيل"، مشيراً إلى أن الدول العربية التي زارها "تستخدم قنواتها الخاصة للتأكد من أن ذلك لن يحدث".

حشود عسكرية ودعوات لضبط النفس

وحشدت إسرائيل قواتها ودباباتها على طول حدودها الشمالية، على مقربة من أماكن تركّز انتشار "حزب الله" جنوب لبنان.

وحضّت قوى غربية عدة على ضبط النفس وحذّرت من توسع النزاع في حال فتح جبهات أخرى مع إسرائيل، خصوصاً من جنوب لبنان.

ويأتي التصعيد الحدودي فيما يتواصل القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري الذي أودى بحياة 2670 فلسطينياً، وأصاب 9600 آخرين. فيما أسفرت العملية التي أطلقتها "حماس" تحت اسم "طوفان الأقصى" عن مقتل أكثر من 1300 إسرائيلي، وإصابة 3715، وأَسْر ما يزيد على مئة آخرين، وفق مصادر رسمية إسرائيلية.