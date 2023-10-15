بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الأحد، مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، التطورات الفلسطينية-الإسرائيلية.

وذكرت مصادر دبلوماسية أن الجانبين ناقشا في اتصال هاتفي بينهما، التطورات الأخيرة على الصعيد الفلسطيني-الإسرائيلي، إلى جانب الوضع الإنساني في قطاع غزة.

وتبادل الوزيران انطباعهما حول الزيارات التي قاما بها إلى المنطقة مؤخراً.

وأوضحت المصادر الدبلوماسية أن الاتصال الهاتفي الذي جاء بناءً على طلب الجانب الأمريكي، بحث فيه الوزيران أيضاً توسع حلف شمال الأطلسي "ناتو".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، يواصل الجيش الإسرائيلي شن غارات على غزة؛ ما أدى إلى استشهاد 2670 فلسطينياً، وإصابة 9600 آخرين، حسب وزارة الصحة.

فيما أسفرت العملية التي أطلقتها حماس تحت اسم عملية "طوفان الأقصى" عن مقتل أكثر من 1300 إسرائيلي، وإصابة 3715، وأَسْر ما يزيد على مئة آخرين، وفق مصادر رسمية إسرائيلية.