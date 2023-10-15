تواصل كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، منذ صباح الأحد، إطلاق دفعات صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، حيث قصفت تل أبيب مجدداً "رداً على المجازر بحق المدنيين".

وقالت كتائب "القسام" في بيان، إنها وجهت "ضربة صاروخية بعدد 90 صاروخاً على بلدة سديروت جنوبي إسرائيل".

وذكرت لاحقاً، أنها أطلقت أيضاً 80 صاروخاً على مدينة عسقلان جنوبي إسرائيل، رداً على قصف البيوت المدنية، في قطاع غزة.

كما دوّت صافرات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة، والرملة وأسدود ومدن وسط إسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان: "أبلغ سكان وسط البلاد عن دويّ انفجارات قوية، دون تفعيل الإنذار، يبدو هناك سقوط صاروخ في البحر مقابل شاطئ تل أبيب".

وجلبت السلطات الإسرائيلية، الأحد، حافلات إلى مدرسة في سديروت، ونقلت المئات من السكان إلى فنادق ومنازل في وسط البلاد وشمالها. لكن عدداً غير محدد من السكان فضّلوا البقاء في المدينة.

وأفادت صحيفة جيروزاليم بوست العبرية، أن الغالبية، من 30 ألف نسمة يقيمون في المدينة، غادروها فعلاً.

وخلال عملية الإخلاء سقطت قذيفة صاروخية على منزل في المدينة، ما أدى إلى اندلاع النيران فيه، حسب هيئة البث الحكومية.

وقالت كتائب القسام، في بيان، إنها "تقصف مغتصَبة سديروت برشقة صاروخية رداً على استهداف المدنيين".

كما أفادت هيئة البث بأن "أفراداً من وزارة الشؤون الاجتماعية وجنوداً من قيادة الجبهة الداخلية، شرعوا، بالتنسيق مع بلدية عسقلان، في إخلاء دور رعاية المسنين بالمدينة".

وأضافت: "في الساعات القادمة، سيجري إجلاء جميع كبار السن المقيمين في دور رعاية المسنين" دون أن تحدد عددهم.

في غضون ذلك، نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن المتحدث بلسان الجيش، دانييل هاغاري، قوله: "أُبلغت حتى الآن عائلات 155 مختطَفاً لدى حماس، بأنهم موجودون في قطاع غزة".

وأضاف: "كما أبلغنا عائلات 289 قتيلاً في الجيش، بمقتلهم". وتابع: "لدينا أسابيع من القتال، نديرها بحكمة وحساسية ونقوم بمهامنا".

"سندخل غزة"

ونقلت هيئة البث الإسرائيلي (رسمية) عن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هليفي ،قوله: "سندخل غزة وسنصل إلى كل إرهابيي حماس"، في خطاب أمام عدد من الجنود، في منطقة غلاف غزة. وأضاف: "سنحقق الانتصار على حماس".

وقال هليفي إنّ "كل الإسرائيليين يثقون بالجيش لتحقيق هذا الانتصار". ولم يفصح هليفي عن موعد محدد للدخول إلى قطاع غزة.

وفي أكثر من مناسبة، صرّح مسؤولون إسرائيليون، من بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بأنّ الجيش يعتزم الدخول إلى قطاع غزة برياً، والقضاء على حركة حماس.

وتعهّد نتنياهو، الأحد، بالقضاء على حماس في الوقت الذي يستعد فيه جيش بلاده لدخول قطاع غزة.

ولليوم التاسع، يواصل الجيش الإسرائيلي، استهداف قطاع غزة، بغارات جوية مكثفة دمَّرت أحياء بكاملها، وأسقطت آلاف الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين الفلسطينيين، وسط محاولة إسرائيلية لتفريغ المنطقة الشمالية من غزة من سكانها.

وفجر 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، رداً على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، لا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".

في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق كثيرة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون أوضاعاً معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

وأسفرت عملية حماس عن مقتل أكثر من 1300 إسرائيلي، وإصابة 3526، وأَسْر 150 آخرين، وفق مصادر رسمية إسرائيلية.