قالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيز، الأحد، إن بلادها ستلجأ إلى كل الطرق القانونية من أجل ترحيل أنصار حركة حماس الموجودين على أراضيها.

وأضافت في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية، أن حماية اليهود في ألمانيا تأتي على رأس أولويات بلادها، مشددةً على ضرورة تعزيز أمن المؤسسات اليهودية في البلاد.

وأكدت اعتزام بلادها اتخاذ خطوات "حازمة" ضد أنصار حماس (في ألمانيا)، مبينةً أنها "لن تتسامح أبداً مع خطابات العنف المعادية للسامية ولإسرائيل".

وأوضحت أن الحكومة عازمة على اللجوء إلى كل الطرق القانونية لترحيل أنصار حماس من ألمانيا.

وعلى صعيد آخر، منعت السلطات الألمانية في العاصمة برلين مجموعة مكونة من قرابة ألف شخص من التظاهر دعماً لفلسطين.

وتجمعت مجموعة من المتظاهرين في ميدان "Potsdamer" للتضامن مع فلسطين.

وطالبت الشرطة الألمانية المتظاهرين بالتفرّق نظراً لوجود قرار يحظر التظاهر.

وانتهت محاولات التظاهر باعتقال الشرطة الألمانية بعض المتظاهرين بعد مواجهات بين الجانبين.