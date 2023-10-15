سياسة
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المنتخب التركي يضمن التأهل إلى بطولة أمم أوروبا
تمكن المنتخب التركي، الأحد، من ضمان التأهل إلى بطولة أمم أوروبا "يورو 2024"، عقب تغلبه على ضيفه منتخب لاتفيا بأربعة أهداف دون رد.
المنتخب التركي يضمن التأهل إلى بطولة أمم أوروبا
المنتخب التركي يضمن التأهل إلى بطولة أمم أوروبا / صورة: TRT
15 أكتوبر 2023

تمكن المنتخب التركي، الأحد، من ضمان التأهل إلى بطولة أمم أوروبا "يورو 2024"، عقب تغلبه على ضيفه منتخب لاتفيا بأربعة أهداف دون رد.

وحقق المنتخب التركي الفوز ضمن الجولة الثامنة من مباريات المجموعة الرابعة. واستطاع اللاعب يونس أكغون هز الشباك لصالح تركيا في الدقيقة 58.

وأكمل المنتخب التركي أداءه القوي بتسجيله ثلاثة أهداف أخرى عن طريق البديل سينك توسون في الدقيقة 84 ثم كريم أكتورك أوغلو في الدقيقة 88 ثم توسون مرة أخرى في الدقيقة 90+2.

وبذلك ضمن المنتخب التركي التأهل إلى بطولة أمم أوروبا "يورو 2024" في ألمانيا.

وهنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، منتخب بلاده لكرة القدم على تأهله إلى بطولة أمم أوروبا 2024.

وفي تدوينة له عبر حسابه على منصة "إكس"، تمنى أردوغان النجاح للمنتخب التركي في البطولة المزمع إقامته في ألمانيا العام المقبل.

واختتم أردوغان تدوينته بوضع أيقونة (ايموجي) العلم التركي في نهاية جملة التهنئة.

مصدر:TRT عربي
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