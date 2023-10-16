قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) مساء الأحد، إن ما لا يقل عن مليون شخص اضطُرُّوا إلى الفرار من منازلهم في أسبوع واحد فقط.

وأضافت الوكالة في بيان على منصة إكس: "يستمر نهر من الناس في التدفق جنوباً. لا مكان آمن في القطاع"، مشيرة إلى أن "غزة بدأت الآن تنفد منها أكياس الجثث".

وفي وقت سابق أفادت الوكالة بنزوح ما لا يقل عن 40 ألف شخص إلى مدارس أونروا ومبانيها في غزة.

وقالت: "يُحرَم كبار السن والأطفال والنساء الحوامل والأشخاص ذوو الإعاقة من كرامتهم الإنسانية الأساسية. هذا عار كامل".

وقبل أيام أعلنت الوكالة الأممية مقتل 9 من موظفي الأمم المتحدة منذ بدء القصف الإسرائيلي على غزة.

وحذّرَت منسّقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة لين هاستينغز، من خطورة الوضع "اللا إنساني" غير المسبوق في غزة ونفاد الإمدادات الأساسية.

وقالت هاستينغز في بيان إن المياه المتوفرة لدى المنظمة الأممية لمساعدة السكان ستنفد، غداً أو بعد غد على الأكثر، داعية إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية.

وأضافت: "نتوقع أن لا يكون لدينا ماء بحلول الاثنين أو الثلاثاء، الماء ما زال مقطوعاً، وما نحتاج إليه هو استئناف إمدادات المياه لملء الآبار، على الأقلّ في جنوب غزة، ويجب أن يحدث هذا على الفور".

وتابعت: "الأمر يتعلق بفقدان إنسانيتنا؛ إذا سمح المجتمع الدولي باستمرار الوضع الحالي، فما نشهده الآن هو ببساطة غير إنساني".

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" في بيان على منصة إكس، إن احتياطيات الوقود في جميع مستشفيات قطاع غزة من المتوقع أن تكفي لنحو 24ساعة فقط.

وأضاف المكتب على تقريره اليومي حول الأوضاع في قطاع غزة ليلة الأحد-الاثنين، أن توقف المولدات الاحتياطية سيعرّض حياة آلاف المرضى للخطر.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري يواصل الجيش الإسرائيلي شن غارات على غزة، أدت إلى استشهاد 2670 فلسطينياً وإصابة 9600 آخرين، حسب وزارة الصحة.

فيما أسفرت العملية التي أطلقتها حماس تحت اسم "طوفان الأقصى" عن مقتل أكثر من 1300 إسرائيلي وإصابة 3715 وأسر ما يزيد على 150 آخرين، وفقاً لمصادر رسمية إسرائيلية.

ويعاني سكان غزة، وهم نحو 2.2 مليون فلسطيني، من أوضاع معيشية متدهورة للغاية جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ أن فازت حماس بالانتخابات التشريعية الفلسطينية في 2006.