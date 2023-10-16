سياسة
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غوتيريش يدعو إلى الإفراج عن الرهائن والسماح بدخول المساعدات إلى غزة
دعا أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حركة حماس إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن، كما دعا إسرائيل للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، مشدداً على أن المياه والكهرباء والإمدادات الأساسية تنفد من غزة.
غوتيريش يدعو إلى الإفراج عن الرهائن والسماح بدخول المساعدات إلى غزة
أمين عام الأمم المتحدة يقول إنّ الشرق الأوسط على شفير الهاوية. / صورة: AFP
16 أكتوبر 2023

حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن الشرق الأوسط بات "على شفير الهاوية".

ودعا غوتيريش في بيان، الأحد، حركة حماس إلى الإفراج عن جميع الرهائن، وإسرائيل للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وشدد على أن المياه والكهرباء والإمدادات الأساسية الأخرى تنفد من غزة.

وقال إنّ مخزونات الأمم المتحدة من الإمدادات الغذائية والطبية والوقود في مصر والأردن والضفة الغربية وإسرائيل "يمكن إرسالها في غضون ساعات".

وأشار إلى أن طواقم المنظمة الأممية تحتاج إلى أن تكون قادرة على إدخال هذه الإمدادات إلى جميع أنحاء غزة بأمان ودون تأخير.

وتابع: "إن كلاً من هذين الهدفين مبرر في حد ذاته، ويجب ألا يتحولا إلى أوراق مساومة، وينبغي تنفيذهما لأن هذا هو الشيء الصحيح الذي يجب فعله"، مشيراً إلى واجبه في توجيه هذين النداءين "في هذه اللحظة الدراماتيكية".

وفجر 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، ردّاً على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، لا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".

وأعلنت إسرائيل الحرب الأحد الماضي بعد يوم من تنفيذ حماس هجمات على مقرات عسكرية وبلدات إسرائيلية خلفت أكثر من 1400 قتيل، وفق مسؤولين إسرائيليين.

وأدت سبعة أيام من القصف الإسرائيلي المتواصل إلى تسوية أحياء بالأرض في غزة واستشهاد ما لا يقل عن 2670 شخصاً وإصابة 9600 آخرين، غالبيتهم من المدنيين.

كما قطعت إسرائيل إمدادات المياه والوقود والغذاء عن غزة طيلة فترة النزاع، قبل أن تستأنف ضخ المياه إلى جنوب القطاع الأحد.

ودعا جيش الاحتلال المدنيين في شمال قطاع غزة (1,1 مليون نسمة) إلى الانتقال دون إبطاء نحو جنوبه.

وكشف أن حماس احتجزت 155 رهينة، وكان قد أعلن السبت العثور على جثث بعض منهم خلال عمليات توغل محدودة في غزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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