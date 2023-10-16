سياسة
2 دقيقة قراءة
مع استمرار الحرب على غزة.. انخفاض أسعار الذهب والمعادن النفيسة
سجّلت أسعار الذهب والمعادن النفيسة انخفاضاً في الأسعار مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة التي تستمر لليوم العاشر على التوالي.
مع استمرار الحرب على غزة.. انخفاض أسعار الذهب والمعادن النفيسة
انخفضت أسعار الذهب  بعد بلوغها أعلى مستوى في قرابة شهر مع تصاعد المخاوف من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. / صورة: Reuters
16 أكتوبر 2023

انخفضت أسعار الذهب اليوم الاثنين بعد بلوغها أعلى مستوى في قرابة شهر مع تصاعد المخاوف من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي دفعت المعدن النفيس إلى الصعود بأكثر من 3% في الجلسة السابقة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1921.69 دولار للأوقية (الأونصة)، ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1934.40 دولار للأوقية.

وسجّل الذهب، الذي يُنظر إليه باعتباره استثماراً آمناً في أوقات الاضطرابات، أعلى مستوى منذ 20 سبتمبر/أيلول عند 1934.82 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة بعدما صعد 3.4% يوم الجمعة في أعلى زيادة يومية له في سبعة أشهُر.

وأدت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إلى زيادة التركيز على المخاطر الجيوسياسية المتزايدة بالنسبة إلى الأسواق المالية، إذ ينتظر المستثمرون ليروا ما إذا كان الصراع قد يجتذب بلدانا أُخرى لديها القدرة على دفع أسعار النفط إلى الارتفاع بشكل أكبر وتوجيه ضربة جديدة للاقتصاد العالمي.

وتدهورت معنويات المستهلكين في الولايات المتحدة في أكتوبر/تشرين الأول، إذ توقعت الأُسَر ارتفاع التضخم خلال العام المقبل، ولكن من المرجح أن تستمر قوة سوق العمل في دعم الإنفاق الاستهلاكي.

وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 22.62 دولار للأوقية. ونزل البلاتين 0.2% إلى 879.19 دولار للأوقية. واستقر البلاديوم عند 1147.55 دولار للأوقية.

ولليوم العاشر على التوالي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري يواصل الجيش الإسرائيلي شن غارات على غزة، ما أدى إلى استشهاد 2750 فلسطينياً، بينهم نحو 700 طفل، وأصاب أكثر من 9700 آخرين، حسب وزارة الصحة.

كما أسفرت عملية "طوفان الأقصى" عن مقتل أكثر من 1300 إسرائيلي، وإصابة 3715، وأَسْر ما يزيد على مئة آخرين، وفق مصادر رسمية إسرائيلية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us