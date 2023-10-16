انخفضت أسعار الذهب اليوم الاثنين بعد بلوغها أعلى مستوى في قرابة شهر مع تصاعد المخاوف من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي دفعت المعدن النفيس إلى الصعود بأكثر من 3% في الجلسة السابقة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1921.69 دولار للأوقية (الأونصة)، ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1934.40 دولار للأوقية.

وسجّل الذهب، الذي يُنظر إليه باعتباره استثماراً آمناً في أوقات الاضطرابات، أعلى مستوى منذ 20 سبتمبر/أيلول عند 1934.82 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة بعدما صعد 3.4% يوم الجمعة في أعلى زيادة يومية له في سبعة أشهُر.

وأدت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إلى زيادة التركيز على المخاطر الجيوسياسية المتزايدة بالنسبة إلى الأسواق المالية، إذ ينتظر المستثمرون ليروا ما إذا كان الصراع قد يجتذب بلدانا أُخرى لديها القدرة على دفع أسعار النفط إلى الارتفاع بشكل أكبر وتوجيه ضربة جديدة للاقتصاد العالمي.

وتدهورت معنويات المستهلكين في الولايات المتحدة في أكتوبر/تشرين الأول، إذ توقعت الأُسَر ارتفاع التضخم خلال العام المقبل، ولكن من المرجح أن تستمر قوة سوق العمل في دعم الإنفاق الاستهلاكي.

وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 22.62 دولار للأوقية. ونزل البلاتين 0.2% إلى 879.19 دولار للأوقية. واستقر البلاديوم عند 1147.55 دولار للأوقية.

ولليوم العاشر على التوالي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري يواصل الجيش الإسرائيلي شن غارات على غزة، ما أدى إلى استشهاد 2750 فلسطينياً، بينهم نحو 700 طفل، وأصاب أكثر من 9700 آخرين، حسب وزارة الصحة.

كما أسفرت عملية "طوفان الأقصى" عن مقتل أكثر من 1300 إسرائيلي، وإصابة 3715، وأَسْر ما يزيد على مئة آخرين، وفق مصادر رسمية إسرائيلية.