سياسة
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وسط نفي حماس وإسرائيل.. أنباء عن اتفاق هدنة وإدخال المساعدات إلى غزة
أعلن مصدران أمنيان مصريان الاثنين أن مصر وإسرائيل والولايات المتحدة اتفقت على وقف لإطلاق النار في جنوب غزة وفتح معبر رفح الحدودي، وقالت إسرائيل إنه "لا توجد هدنة حالياً أو مساعدات إنسانية"، فيما نفت حماس حصولها على معلومات بشأن الاتفاق.
وسط نفي حماس وإسرائيل.. أنباء عن اتفاق هدنة وإدخال المساعدات إلى غزة
أنباء عن اتفاق بين مصر وإسرائيل والولايات المتحدة بشأن هدنة إنسانية في غزة. / صورة: AA
16 أكتوبر 2023

قال مصدران أمنيان مصريان اليوم الاثنين إنّ مصر وإسرائيل والولايات المتحدة اتفقت على وقف لإطلاق النار في جنوب غزة يبدأ الساعة 09:00 صباحاً بالتوقيت المحلي بالتزامن مع إعادة فتح معبر رفح الحدودي.

وأضاف المصدران أن وقف إطلاق النار سيستمر لعدة ساعات لكن لم تتضح بعدُ المدة على نحو دقيق.

وتابعا أن الدول الثلاث اتفقت على استمرار فتح معبر رفح ليوم واحد بشكل مبدئي.

وقال المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية سامويل وربيرغ في تصريح لـTRT عربي: "نرحب بأي فرصة لفتح ممرات إنسانية إلى قطاع غزة، ونولي إخراج المواطنين الأمريكيين من القطاع أهمية".

وأضاف أن الولايات المتحدة في تواصل مستمر مع كل الأطراف بمَن فيهم السلطة الفلسطينية "والأطراف التي لها تواصل مباشر مع حماس".

ونفت إسرائيل اليوم الاثنين سريان هدنة في جنوب قطاع غزة، وذلك بعد نصف ساعة من إعلان مصادر أمنية في مصر أنه من المقرر تنفيذ هذا الاتفاق.

وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "لا توجد هدنة حالياً أو مساعدات إنسانية في غزة مقابل إخراج الأجانب".

ونقلت القناة 13 العبرية نفي مكتب نتنياهو التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار في غزة والسماح بإدخال مساعدات إنسانية.

كما أصدر المكتب الإعلامي لحركة حماس بياناً يشير فيه إلى أنه "لا معلومات لديه بشأن الاتفاق على هدنة إنسانية".

وقال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، سلامة معروف، في تصريح صحفي: "لم نتلقَّ حتى اللحظة أي اتصالات أو تأكيدات من الجهات المعنية بالجانب المصري حول نية فتح معبر رفح اليوم".

وأضاف: "كل ما يجري تداوله بالخصوص منسوب إلى وسائل إعلام (إسرائيلية)".

وكانت صحيفة هآرتس العبرية قد أكدت في وقت سابق الاثنين قرار إسرائيل السماح بدخول مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح استجابة لضغوط أمريكية.

ولليوم العاشر على التوالي يواصل الجيش الإسرائيلي شن غارات على غزة، ما أدى إلى استشهاد 2750 فلسطينياً، وإصابة 9700 آخرين، حسب وزارة الصحة.

وأسفرت العملية التي أطلقتها حماس وفصائل أخرى تحت اسم "طوفان الأقصى" عن مقتل أكثر من 1300 إسرائيلي وإصابة 3715 وأسْر ما يزيد على 150 آخرين، وفقاً لمصادر رسمية إسرائيلية.

ويعاني سكان غزة، وهم نحو 2.2 مليون فلسطيني، أوضاعاً معيشية متدهورة للغاية، جرّاء حصار إسرائيلي متواصل منذ أن فازت حماس بالانتخابات التشريعية الفلسطينية في 2006.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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