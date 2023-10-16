بدأت إسرائيل تفعيل خطة لإخلاء 28 بلدة إسرائيلية على الحدود اللبنانية عقب تبادل لإطلاق النار مع حزب الله، حسب بيان للجيش الإسرائيلي.

وأعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ بوزارة الدفاع والجيش الإسرائيلي عن تنفيذ خطة لإجلاء سكان شمال إسرائيل في المنطقة التي تبعد حتى كيلومترين عن الحدود اللبنانية إلى دور الضيافة التي تمولها الدولة.

ووافق وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت على تنفيذ الخطة من قبل، وأطلعت قيادة المنطقة الشمالية رؤساء السلطات المحلية على القرار.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه سيجري تنفيذ الخطة من قِبل رؤساء البلديات المحلية ووزارة الداخلية والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ التابعة لوزارة الدفاع.

وأوضح أن المجتمعات السكنية الـ28 المشمولة في الخطة هي: الغجر، ديشون، كفار يوفال، مرغليوت، ميتولا، أفيفيم، دوفيف، معيان باروخ، برعم، منارة، يفتاح، مالكيا، مسغاف عام، يرعون، دفنا، عرب العرامشة، إلى جانب شلومي، نتوع، يعارا، شتولا، ماتات، زرعيت، شوميرا، بيتزيت، أدميت، روش هنكرام، حنيتا، كفر جلعادي، وفق البيان.

وفجر الاثنين أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أحد ضباطه جرّاء قذيفة مضادة للدبابات أُطلقت من الحدود اللبنانية.

والأحد، أعلن حزب الله اللبناني في بيانٍ مهاجمة ثكنة و5 مواقع عسكرية إسرائيلية عند الحدود الجنوبية للبنان أسفرت عن "إصابة دبابتين من نوع ميركافا وناقلة جند مجنزرة وسقوط عدد من القتلى والجرحى" في صفوف الإسرائيليين.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري تشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توتراً عسكرياً وقصفاً متبادلاً بين مقاتلي حزب الله والجيش الإسرائيلي بصورة متقطعة، أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.

وفي السياق أطلقت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، الأحد، 20 صاروخاً من جنوب لبنان على مستوطنات إسرائيلية، حسب بيان نشرته على تليغرام.

ولفت البيان إلى أن "كتائب القسام-لبنان قصفت مستوطنتي شلومي ونهاريا ومحيطهما شمال فلسطين المحتلة بـ20 صاروخاً"، وذلك رداً على الحرب على غزة.