مع استمرار عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة حماس، رداً على اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي قصف قطاع غزة واستهداف المدنيين الأبرياء بأسلحة فتاكة تشهد على وحشيتها.

ووفقاً لتقارير وسائل الإعلام الفلسطينية، التي نقلتها عن مصادر محلية، يبدو أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تستخدم القذائف الفسفورية المحظورة دولياً خلال غاراتها على قطاع غزة، لتعيد إلى الأذهان المشاهد المروعة في حروبها الأخيرة ضد الشعب الفلسطيني.

وتعتبر القذائف الفسفورية من الأسلحة المثيرة للجدل التي استُخدمت في الصراعات المسلحة على مر العصور. واكتسبت هذه القذائف اهتماماً خاصاً في العقود الأخيرة، وبخاصة فيما يتعلق باستخدام إسرائيل لها في العصر الحديث. نستعرض في هذا المقال تاريخ القذائف الفسفورية واستخدام إسرائيل الوحشي لها.

ما القذائف الفسفورية؟

تعتبر القذائف الفسفورية أسلحة تعتمد على الفسفور الأبيض، وهو مادة كيميائية قابلة للاشتعال تنتج لهباً مكثفاً ودخاناً كثيفاً عند التفاعل مع الأكسجين. واستُخدمت القذائف الفسفورية في الصراعات العسكرية لأغراض مختلفة، بما في ذلك الإضاءة وإشعال الحرائق وتحقيق أهداف عسكرية.

ويمكن أن يؤدي الاستخدام المفرط للقذائف الفسفورية إلى آثار صحية وبيئية خطيرة. إليك بعض الآثار الرئيسية:

الآثار الصحية للقذائف الفسفورية

حروق: يمكن للقذائف الفسفورية أن تتسبب في حروق شديدة عندما يتفاعل الفسفور الأبيض مع الأكسجين في الجو. هذه الحروق قد تكون عميقة وصعبة العلاج وتترك ندوباً دائمة.

التسمم: يحتوي الفسفور الأبيض على مركبات كيميائية سامة يمكن أن تدخل جسم الإنسان عن طريق التنفس أو الاستنشاق. قد يؤدي التعرض المفرط لهذه المواد السامة إلى التسمم والأعراض المرتبطة به مثل صعوبة التنفس والغثيان والقيء والدوخة.

آثار التلوث البيئي: يتراكم الفسفور الأبيض في التربة والمياه والنباتات والحيوانات، مما يؤثر في التوازن البيئي والتنوع البيولوجي. هذا التلوث البيئي يمكن أن يستمر لفترة طويلة ويؤثر في النظم البيئية المحلية والموارد الطبيعية.

الآثار البيئية: الحرائق البيئية إذ يعتبر الفسفور الأبيض مادة قابلة للاشتعال، وبالتالي فإن استخدام القذائف الفسفورية يمكن أن يتسبب في اندلاع حرائق واسعة النطاق في المناطق المستهدفة. تلك الحرائق قد تلحق أضراراً بالنباتات والحيوانات وتسهم في تدهور البيئة وفقدان التنوع البيولوجي.

تلوث المياه والتربة: يملك الفسفور الأبيض قدرة على التراكم في المياه الجوفية والتربة، وهذا يؤدي إلى تلوثها وتأثيرها في النظم البيئية الحيوية. تلك الملوثات يمكن أن تؤثر في النباتات والحيوانات المعيشة في تلك المناطق وتتسبب في تدهور النظم البيئية المحيطة.

تاريخ استخدام القذائف الفسفورية

تعود استخدامات القذائف الفسفورية إلى الحروب العالمية الأولى والثانية، إذ استُخدمت لإضاءة المناطق القتالية وإشعال الحرائق. ومع مرور الوقت، استُخدمت أيضاً لتحقيق أهداف عسكرية أخرى، مثل إلحاق الضرر بالأهداف المشعة والتعسفية.

استخدم البريطانيون الفوسفور الأبيض لأغراض عسكرية لأول مرة خلال الحرب العالمية الأولى، على الرغم من معرفة خصائصه القوية في الاشتعال منذ فترة طويلة. استُخدم الفوسفور الأبيض في تعبئة القذائف والمتفجرات وغيرها من الذخائر، وأثبت هذا الاستخدام نتائج عسكرية هامة، مما أدى إلى اهتمام القوى العالمية بهذا السلاح. طوره اليابانيون والفرنسيون والأمريكيون واستخدموه على نطاق واسع خلال الحرب العالمية الثانية.

لعبت القذائف الفسفورية دوراً حاسماً في معركة تحرير فرنسا بعد تحريرها عام 1944، واستخدمها الأمريكيون، بشكل واسع خلال الإنزال الكبير في سواحل النورماندي وفي معركة المحيط الهادئ في حرب فيتنام، كما استخدم الجيش الأمريكي الفوسفور الأبيض بشكل واسع في غاراته على المحاربين الفيتناميين في الأدغال، وتضررت منها أيضاً المدن والمدنيين العُزل.

في المنطقة العربية، شهدت معركة الفلوجة الثانية (نوفمبر/تشرين الثاني 2004) استخداماً واسعاً للقذائف الفسفورية في مناطق مأهولة بالسكان، وعلى الرغم من النفي الأولي من وزارة الدفاع الأمريكية اعترفت فيما بعد بالاستخدام.

استخدام إسرائيل للقذائف الفسفورية

في الأراضي الفلسطينية، استخدمت إسرائيل القذائف الفسفورية في حروبها على قطاع غزة، وهذا الاستخدام يعد سبباً للمنظمات الحقوقية الدولية لرفع دعاوى قضائية ضد المسؤولين العسكريين والسياسيين الإسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

خلال حرب غزة في عام 2008-2009، أثارت إسرائيل جدلاً دولياً بسبب استخدام القذائف الفسفورية في العمليات العسكرية ضد أهداف في قطاع غزة. وتسبب استخدام القذائف الفسفورية في حدوث حرائق وإصابات بالغة للمدنيين والبنية التحتية، وأثارت انتقادات حول تأثيرها البيئي والصحي.

كما استخدمت إسرائيل القذائف الفسفورية أيضاً خلال حرب غزة في عام 2014، وأثار ذلك انتقادات مماثلة بشأن تأثيرها على المدنيين والأضرار التي تلحقها بالبنية التحتية.

الجدل الدولي حول استخدام القذائف الفسفورية

استخدام إسرائيل للقذائف الفسفورية أثارت انتقادات واسعة من المنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي.

وقدمت من منظمات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام ومؤسسات أخرى تقارير مستقلة توثق استخدام القذائف الفسفورية في حروب إسرائيل، بما في ذلك الحربين في غزة في عام 2008-2009 و2014. هذه التقارير تقدم دلائل وشهادات توثق استخدام القذائف الفسفورية وتحليل تأثيرها.

ونشرت منظمات حقوق الإنسان مثل هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، تقاريرا توثق استخدام القذائف الفسفورية ضد المدنيين في غزة وتحليل تأثيرها على المدنيين والأضرار التي تلحقها بالهياكل البنائية.

وأثارت هذه الاستخدامات الوحشية للقذائف الفسفورية، حديثاً حول الأعراف والمواثيق الدولية التي تنظم استخدام الأسلحة في الصراعات المسلحة. وخلال العديد من المحافل الدولية جرى تأكيد ضرورة التقيد بقواعد القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين في الصراعات المسلحة.

وهناك عدة قوانين واتفاقيات دولية تتعلق بالاستخدام القانوني للقذائف الفسفورية. إليك بعض المعاهدات والاتفاقيات الرئيسية:

اتفاقية الأسلحة الكيميائية (CWC): تعد هذه الاتفاقية أهم اتفاقية دولية تتعلق بالأسلحة الكيميائية. وجرى تبنيها في عام 1993 ودخلت حيز التنفيذ في عام 1997. وتحظر الاتفاقية تطوير وإنتاج وتخزين ونقل واستخدام الأسلحة الكيميائية، بما في ذلك الفسفور الأبيض، باستثناء استخدامها للأغراض الصناعية والزراعية المحدودة.

اتفاقية جنيف الرابعة (Geneva IV): جرى تبني هذه الاتفاقية في عام 1949 وتهدف إلى حماية المدنيين والمصابين في الحروب المسلحة. تحظر الاتفاقية استخدام الأسلحة التي تسبب إصابات غير متناسبة أو غير ضرورية للمدنيين، ويمكن أن يشمل ذلك القذائف الفسفورية في بعض الحالات.

البروتوكول الثالث لاتفاقية الأسلحة المتفجرة (CCW): يهدف هذا البروتوكول إلى تنظيم استخدام الأسلحة المتفجرة غير العابرة للعقبات. وجرى تبنيه في عام 1980 ويحظر استخدام القذائف الفسفورية ضد السكان المدنيين أو في مناطق مدنية مكتظة بالسكان.

قوانين النزاعات المسلحة والقانون الإنساني الدولي يحظر استخدام الأسلحة التي تسبب إصابات متعمدة غير متناسبة للمدنيين وتلحق أضراراً غير ضرورية بالبيئة الطبيعية. يجب على الدول التزام تلك القوانين والاتفاقيات وتطبيقها في أنشطتها العسكرية.