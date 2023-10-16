سياسة
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متأثراً بالحرب على غزة.. الشيكل الإسرائيلي يتراجع إلى قاع ديسمبر 2015
مع استمرار الحرب على غزة والمخاوف من قرب هجوم إسرائيلي بري على القطاع، تراجع سعر صرف الشيكل الإسرائيلي إلى قاع ديسمبر/كانون الأول 2015 أمام الدولار الأمريكي، إذ بلغ سعر صرف الدولار 3.98 شيكل مقارنة مع 3.84 شيكل لكل دولار.
متأثراً بالحرب على غزة.. الشيكل الإسرائيلي يتراجع إلى قاع ديسمبر 2015
يأتي تراجع الشيكل رغم بدء بنك إسرائيل ضخ ما يصل إلى 45 مليار دولار بالسوق المحلية للحفاظ على استقرار الشيكل. / صورة: AA
16 أكتوبر 2023

تراجع سعر صرف الشيكل الإسرائيلي إلى قاع ديسمبر/كانون الأول 2015 أمام الدولار الأمريكي مع استمرار الحرب على غزة والمخاوف من قرب هجوم إسرائيلي بري على القطاع.

وفي بداية الجلسة الأسبوعية لأسعار العملات، الاثنين، بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي 3.98 شيكل مقارنة مع 3.84 شيكل لكل دولار عشية الحرب المندلعة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

ويأتي تراجع الشيكل رغم بدء بنك إسرائيل ضخ ما يصل إلى 45 مليار دولار بالسوق المحلية للحفاظ على استقرار الشيكل وتلبية أي طلب متزايد على الدولار.

ولدى إسرائيل احتياطات نقد أجنبية بلغت 198 مليار دولار بنهاية سبتمبر/أيلول الماضي، حسب بيانات منشورة على موقع بنك إسرائيل عبر الإنترنت.

والأحد، تراجع المؤشر الرئيسي لبورصة تل أبيب بقوة وسط حديث عن اجتياح بري لقطاع غزة وتصاعد التوترات على الجبهة الشمالية مع حزب الله اللبناني.

وأظهرت بيانات بورصة تل أبيب أن مؤشرها الرئيسي Tase 35، الذي يقيس أداء أكبر 35 شركة مدرجة في البورصة، تراجع بنسبة 3.58% خلال جلسة الأحد مقارنة مع إغلاق جلسة الجمعة.

ونفذ المستثمرون عمليات بيع قوية في البورصة، تراجعت على إثرها قطاعات رئيسية كالتأمين والعقارات والإنشاءات والبنوك والخدمات المالية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري يواصل الجيش الإسرائيلي شنّ غارات على غزة، ما أدى إلى استشهاد 2750 فلسطينياً، وإصابة 9700 آخرين، حسب وزارة الصحة.

وأسفرت العملية التي أطلقتها حماس وفصائل أخرى تحت اسم عملية "طوفان الأقصى" عن مقتل أكثر من 1300 إسرائيلي وإصابة 3968 وأسْر ما يزيد على مئة آخرين، وفقاً لمصادر رسمية إسرائيلية.

ويعاني سكان غزة، وهم نحو 2.2 مليون فلسطيني، من أوضاع معيشية متدهورة للغاية جرّاء حصار إسرائيلي متواصل منذ أن فازت حماس بالانتخابات التشريعية الفلسطينية في 2006.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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