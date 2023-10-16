سياسة
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"داخلية" غزة: ألف جثمان تحت الأنقاض تهدّد بكارثة بيئية وإنسانية
حذرت وزارة الداخلية في قطاع غزة الاثنين، من كارثة بيئية وإنسانية بسبب وجود أكثر من 1000 جثمان لضحايا القصف الإسرائيلي تحت أنقاض المنازل، مؤكدة في الوقت ذاته أن ذلك الرقم سيرفع عدد شهداء القطاع المعلن حتى الآن، وهو 2750 شهيداً.
"داخلية" غزة: ألف جثمان تحت الأنقاض تهدّد بكارثة بيئية وإنسانية
داخلية غزة تحذّر من كارثة بيئية بسبب وجود جثامين تحت أنقاض المنازل المدمرة / صورة: AA
16 أكتوبر 2023

دقّت وزارة الداخلية في قطاع غزة أجراس كارثة جراء وجود جثامين للشهداء تحت أنقاض المنازل المدمرة.

وأوضحت الداخلية في بيان أنه "في اليوم العاشر للعدوان الإسرائيلي الهمجي المتواصل على شعبنا في قطاع غزة، نحذّر من كارثة إنسانية وبيئية بسبب وجود جثامين أكثر من 1000 شهيد تحت أنقاض المنازل المدمرة".

وأكدت أن هذا العدد من الجثامين سيرفع عدد الشهداء المسجلين لدى وزارة الصحة بشكل كبير، وينذر بكارثة بيئية وانتشار للأوبئة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري حتى صباح الاثنين، إلى 2750 شهيداً وأكثر من 9700 مصاب في القطاع.

وفي الضفة الغربية أعلنت أن عدد الشهداء الفلسطينيين بلغ 58 شهيداً، إضافة إلى أكثر من 1250 جريحاً منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول.

واستهدف الجيش الإسرائيلي لليوم العاشر على التوالي، قطاع غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها، وأسقطت آلاف الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين الفلسطينيين.

وفجر 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، ردّاً على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، لا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".

في المقابل أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل شن غارات مكثفة لليوم السابع على التوالي على مناطق عديدة في قطاع غزة الذي يسكنه أكثر من مليونَي فلسطيني يعانون أوضاعاً معيشية متدهورة جرّاء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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