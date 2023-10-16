سياسة
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وفد سعودي رفيع يزور تركيا لتعريف "ضيوف الرحمن" الأتراك بخدمات العمرة
يلتقي وزير الحج والعمرة السعودي توفيق بن فوزان الربيعة، في زيارة رسمية لتركيا الاثنين، عدداً من المسؤولين الأتراك لمناقشة حزمة التسهيلات التطويرية المخصصة لقدوم المعتمرين الأتراك، وذلك ضمن جهود الحكومة السعودية في منظومة الحج والعمرة.
وفد سعودي رفيع يزور تركيا لتعريف "ضيوف الرحمن" الأتراك بخدمات العمرة
وزير الحج والعمرة السعودي يزور تركيا لتعريف المعتمرين الأتراك بالخدمات الجديدة / Others
16 أكتوبر 2023

يبدأ وزير الحج والعمرة السعودي توفيق بن فوزان الربيعة الاثنين زيارته الرسمية لتركيا، يلتقي خلالها عدداً من المسؤولين الأتراك للتعريف بالخدمات التي تقدمها حكومة المملكة العربية السعودية ضمن حزمة التسهيلات التطويرية لقدوم المعتمرين الأتراك إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة.

ويرافق الوزير السعودي وفد رفيع المستوى من قيادات الوزارة وشركاء منظومة الحج والعمرة وممثلين للقطاع الخاص والجهات ذات العلاقة بخدمة ضيوف الرحمن.

ويلتقي الربيعة خلال زيارته التي تستمر ليومين عدداً من المسؤولين والقيادات في الجمهورية التركية لمناقشة حزمة التسهيلات التطويرية لقدوم المعتمرين الأتراك، وذلك في إطار تحقيق أهداف برامج رؤية المملكة السعودية 2030.

وحسب بيان للوزارة تأتي زيارة الربيعة لتركيا لأجل "رفع الوعي لدى المعتمرين الأتراك بالخدمات التي تقدمها المملكة لتسهيل إجراءات قدومهم إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتسليط الضوء على التشريعات والتسهيلات التي طبقتها حكومة المملكة العربية السعودية".

كما تأتي "ضمن الجهود المتواصلة لوزارة الحج والعمرة السعودية وقياداتها وشركائها في منظومة الحج والعمرة لمد جسور التواصل والتعاون مع دول العالم الإسلامي".

وأضافت الوزارة أن الزيارة تهدف أيضاً إلى تسليط الضوء على المبادرات الرائدة في تطوير أنظمة العمرة من خلال منصة (نُسك) الإلكترونية "لتسهيل وإنجاز الإجراءات لقاصدي مكة المكرمة والمدينة المنورة من مختلف أصقاع الأرض، والاستفادة من البرامج المتاحة وإثراء تجربتهم قبل وصولهم وبعد مغادرتهم".

ويتضمن برامج رؤية المملكة السعودية 2030 "تمكين أداء العمرة وزيارة الحرمين الشريفين لأكبر عدد من المسلمين"، مع "تحسين وتجويد الخدمات باستمرار" و"تطوير الأداء ورفع الكفاءة التشغيلية وإثراء التجربة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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