سياسة
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استمراراً لسياسة القتل الجماعي.. إسرائيل تبيد عائلات فلسطينية كاملة
قتلت إسرائيل منذ بداية العدوان على غزة أكثر من 55 عائلة فلسطينية في قطاع غزة بعد أن استهدفتهم بشكل جماعي، كما خسرت عشرات العائلات الجزء الأكبر من أفرادها.
استمراراً لسياسة القتل الجماعي.. إسرائيل تبيد عائلات فلسطينية كاملة
استُشهد منذ بداية العدوان كامل أفراد 55 عائلة فلسطينية في قطاع غزة. / صورة: AA
16 أكتوبر 2023

لليوم العاشر على التوالي تستمر إسرائيل في قصفها المتواصل لقطاع غزة، فخلال خمسة أيام فقط ألقت طائرات جيش الاحتلال ما يقرب من 6000 قذيفة وصل وزنها الإجمالي إلى 4000 طن، استهدفت فيها إسرائيل كل مظاهر الحياة من البنية التحتية إلى المنازل السكنية حتى النازحين إلى الأماكن التي قالت إنها آمنة.

وحتى هذه اللحظة ومنذ يوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول استُشهد 2750 وأُصيب 9700 شخص، الجزء الأكبر من هذه الحصيلة من النساء والأطفال.

وشكّل استشهاد عائلات بأكملها أقصى مظاهر الحرب وأشدها على سكان غزة، فخلال الأيام الماضية مسحت إسرائيل أكثر من 55 عائلة فلسطينية من السجلّ المدني وفقاً لتصريحات الناطق باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة.

وإلى جوارهم توجد عشرات العائلات التي استُشهد جزء كبير منها ولم يتبقَّ من أفرادها إلا القليل. هذه المآسي جاءت بعد أن طبقت إسرائيل سياسة القتل الجماعي بحق سكان القطاع وعائلاته.

القصف بلا إنذار

منذ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة كثف الجيش الإسرائيلي قصفه على المناطق الحدودية والأراضي الزراعية المفتوحة، ما دفع سكان تلك المناطق إلى النزوح لدى أقاربهم في المناطق المكتظة بالسكان، إلى جوار ذلك شهد القطاع عملية نزوح جماعي باتجاه المناطق الجنوبية بعد أن اتبعت قوات الاحتلال سياسة التهجير لدفع سكان مدينة غزة وشمالها للتوجه جنوباً.

وفي ظل غياب مراكز الإيواء المجهزة أو الملاجئ فإن جزءاً من العائلات نزح باتجاه أقاربهم سواء في المراكز السكنية أو جنوبي قطاع غزة لتصبح بيوت العائلات ما يشبه مراكز الإيواء.

وأدت السياسة الإسرائيلية الجديدة القائمة على تدمير ومحو الأحياء السكنية وقصف البيوت دون سابق إنذار إلى إبادة كاملة للعائلات الموجودة في تلك المنازل والقضاء على جميع أفرادها.

الأسلوب القديم الجديد

استهداف عائلات بأكملها ليس بالأسلوب الجديد على قوات الاحتلال، فقد سبق أن طبقتها في حروبها الماضية على قطاع غزة، كما هي الحال مع مجزرة عائلة العثامنة 2006، ومجزرة عائلة السموني وريان وبعلوشة والداية في حرب 2008-2009، ومجزرة عائلة الدلو في حرب 2012، ومجزرة عائلة أبو جامع والنجار والأسطل وغيرها في حرب 2014 التي وصل عدد أفراد الأُسَر التي أُبيدت بالكامل إلى 285 فرداً، وفقاً لوزارة الصحة الفلسطينية.

ومع بداية العدوان الحالي توسعت إسرائيل في سياسة استهداف العائلات وقتل جميع أفرادها، بعد أن تقصف البيوت السكنية دون أي إنذار، وفي حين تذرعت إسرائيل بحجج مختلقة في الجولات السابقة كوجود شخصيات من المقاومة إلى جوار هذه العائلات، لوحظ في الحرب الحالية أنها تركز في استهدافها على شخصيات مدنية الطابع، كعائلات الأطباء والمسعفين وشخصيات مدنية أخرى لا يوجد أي مبرر حقيقي لقتلها بهذه الطريقة.

وتأتي سياسة إسرائيل الحالية في سياق عقابها الجماعي المفروض على سكان قطاع غزة، فلا يوجد سبب عملياتي يمكنه تبرير قصف عائلة بالكامل وتدمير المنازل فوق سكانها إلا في إطار هذه السياسة.

وفجر 7 أكتوبر/تشرين الأول أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، ردّاً على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، لا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".

في المقابل أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليونَي فلسطيني يعانون أوضاعاً معيشية متدهورة جرّاء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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