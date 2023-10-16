أكد فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، أنه لم يعُد بمقدورهم تقديم المساعدة الإنسانية في غزة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي حول المستجدات بعد قرار إسرائيل بقطع المياه والكهرباء والغذاء وغيرها من الخدمات الأساسية عن غزة في 8 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وأضاف لازاريني حسب تصريحاته التي أوردها الموقع الالكتروني للأونروا: "لم يُسمح بدخول قطرة ماء واحدة ولا حبة قمح واحدة ولا لتر وقود إلى قطاع غزة خلال الأيام الثمانية الماضية".

وقال:" لم يعُد زملائي في الأونروا في غزة قادرين على تقديم المساعدة الإنسانية".

وأردف: "عدد الأشخاص الذين يلتمسون المأوى في مدارسنا ومرافق الأونروا الأخرى في الجنوب هائل للغاية، ولم يعُد لدينا القدرة على التعامل معهم".

كما أعرب عن اعتقاده بأن الطعام والدواء أيضاً سينفدان قريباً في غزة.

وتابع: "علينا أن نتذكر ذلك دائماً، كانت غزة تحت الحصار لمدة 16 عاماً، وبشكل أساسي كان أكثر من 60% من السكان يعتمدون بالفعل على المساعدات الغذائية الدولية".

وقال: "في الواقع غزة تختنق، ويبدو أن العالم قد فقدَ إنسانيته الآن".

وأضاف: "قبل فوات الأوان يجب رفع الحصار ويجب أن تكون وكالات الإغاثة قادرة على جلب الإمدادات الأساسية بأمان مثل الوقود والمياه والغذاء والدواء. ونحن بحاجة إلى هذا الآن".

وأكد أنه يجب على جميع الأطراف تسهيل ممر إنساني كي يتمكنوا من الوصول إلى جميع المحتاجين إلى الدعم.

ولليوم العاشر تكثف الطائرات الإسرائيلية قصفها على غزة، مستهدفة المباني السكنية والمرافق، ما أسفر عن مقتل 2750 شخصاً وإصابة 9700 آخرين ونزوح جماعي، فضلاً عن قطع إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والمرافق الأساسية الأخرى عن القطاع، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

ويعاني سكان غزة، وهم نحو 2.2 مليون فلسطيني، من أوضاع معيشية متدهورة للغاية جرّاء حصار إسرائيلي متواصل منذ أن فازت حماس بالانتخابات التشريعية الفلسطينية في 2006.