أكّد الناطق باسم حزب العدالة والتنمية التركي عمر جليك، الاثنين، أن تضييق الحكومات الغربية على مظاهرات دعم فلسطين أمر "غير مقبول"، واصفاً منع المظاهرات التي تدافع عن حياة الإنسان بالفاشية.

وقال جليك في سلسلة منشورات على منصة إكس إنه "من غير المقبول أن تمارس الحكومات الغربية ضغوطاً على مظاهرات داعمة لفلسطين وتخلق مقاربات تجرم دعم الشعب الفلسطيني".

وأضاف: "إن تصرفات قوات الأمن الإسرائيلية ضد سكان غزة تتعارض مع كل القيم الإنسانية وحقوق الإنسان والقانون الدولي.. والتفاعل مع (القصف في غزة) حق للناس في جميع أنحاء العالم".

وقال جليك: "إنّ مَن يصمت على القصف (الإسرائيلي) وقطع المياه عن أهل غزة منذ أيام مُدان أمام الضمير الإنساني".

كما أوضح جليك أن "الضغوط التي تُمارَس على المظاهرات المؤيدة لفلسطين في الميادين والجامعات في عديد من الدول الغربية هي محاولة من البعض للتغطية على جرائمهم".

وقال: "أولئك الذين يتعاملون حتى مع وَفَيَات الأطفال بعدالة انتقائية ليس لديهم ما يقولونه عن العدالة".

ولليوم العاشر تُكثّف الطائرات الإسرائيلية قصفها على غزة، مستهدفة المباني السكنية والمرافق، ما أسفر عن مقتل 2750 شخصاً وإصابة 9700 آخرين ونزوح جماعي، فضلاً عن قطع إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والمرافق الأساسية الأخرى عن القطاع، وسط جهود مصرية-عربية-دولية للوصول إلى هدنة وإدخال مساعدات عاجلة إلى القطاع عبر معبر رفح الحدودي.