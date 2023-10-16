سياسة
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قيادي بحماس لـTRT عربي: إطلاق أسرى إسرائيل مرهون بوقف العدوان وتحرير أسرانا
شدد عضو قيادة حركة حماس في الخارج هاشم قاسم على أن الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين مرهون بوقف العدوان على فلسطين وتأمين احتياجات شعبه، كما شدد على موقف الحركة الواضح بأن "هؤلاء المدنيين ليسوا أغلى من مدنيينا".
قيادي بحماس لـTRT عربي: إطلاق أسرى إسرائيل مرهون بوقف العدوان وتحرير أسرانا
قيادي بحماس: الإفراج عن أسرى إسرائيل مرهون بوقف العدوان على غزة وتحرير أسرانا. / صورة: TRT Arabi
16 أكتوبر 2023

قال عضو قيادة حركة المقاومة الإسلامية حماس في الخارج هاشم قاسم إنّ الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين المدنيين الذين وقعوا في قبضة كتائب القسام مرهون بوقف العدوان على غزة وتأمين احتياجات الفلسطينيين.

وكشف قاسم خلال حديثه لـTRT عربي، الاثنين، أن مناقشات جرت بين "الأصدقاء" في الدول العربية مع قيادة حماس حول الأسرى المدنيين الإسرائيليين، وأن قيادات الحركة أوضحوا موقفهم بأن" هؤلاء المدنيين ليسوا أغلى من مدنيينا الذين يتعرضون للقتل والعدوان في كل وقت، وأن ثمن إطلاق سراح الأسرى مرتبط بوقف العدوان وتأمين احتياجات شعبنا".

وبيّن أنه لا اتفاقَ حتى الآن على فتح معبر رفح أو خروج مزدوجي الجنسية أو دخول المساعدات لغزة.

واستدرك قائلاً: "لكننا نأمل أن نتوصل إلى موقف يسمح بإدخال المساعدات والموادّ الطبية والوقود، وأظن أن إسرائيل يجب أن تدفع ثمناً أكبر أو تتعرض لمزيد من الضغوط من الدول العربية والمنظمات الدولية لوقف العدوان".

ووجَّه القيادي بحركة حماس في الخارج الشكر إلى كل من يعبِّر عن دعمه للمقاومة، مثل إيران وباقي الدول، مضيفاً: "لكن لا نعوّل بعد الله إلا على قوّتنا حركةً وشعباً".

ومضى قاسم قائلاً: "نحن قادرون على تحرير أرضنا، نحتاج من أبناء شعبنا في كل مكان إلى التحرك، وإن لم تكن هذه الجولة من المقاومة حاسمة فستكون بلا شك جولة على طريق الحسم".

وأكد أن "ما صنعته كتائب القسام أفقدَ العدوّ ثقته بإمكانيته في البقاء وأفقدَ مستوطنيه الأمل في العودة إلى مستوطناتهم، حتى إنهم في تقاريرهم الصحفية يتحدثون عن امتناع عديد من ضباط وجنود الخدمة الاحتياطية عن الالتحاق بقوات العدو".

أهداف واضحة

وعن أهداف عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة حماس وفصائل فلسطينية فجر السابع من أكتوبر/تشرين الأول، أوضح أن "الهدف الأول من العملية وهو وقف الاعتداءات على الأقصى واستعادة أسرانا, نحن نسعى إلى تبييض السجون".

وأشار إلى أن أهداف العملية تشمل كذلك "وقف الاستيطان في الضفة الغربية والعدوان على شعبنا وتجريف المزروعات، ورفع الحصار الظالم عن قطاع غزة منذ 2007، الذي لم يحدث في التاريخ، لأكثر من مليونَي إنسان".

وتابع: "أحد أهم أهداف عملية طوفان الأقصى بالإضافة إلى الأمل والحلم لكل فلسطيني بالحرية وتحرير بلادنا كما أعلن القيادي محمد الضيف هو الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين. لدينا أكثر من 6 آلاف أسير، منهم من أمضى 40 سنة، ومنهم من أمضى 15 عاماً في الحبس الانفرادي".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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