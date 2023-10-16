دخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها العاشر وسط تصاعد كبير في أعداد القتلى والجرحى من الطرفين.

وكشف معهد دراسات الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب في إسرائيل، أنه جرى الإعلان عن مقتل ما لا يقل عن 1300 إسرائيلي وإصابة 3968 آخرين في الهجمات التي نفذتها حركة "حماس" والفصائل الفلسطينية في غزة.

وأوردت معطيات المعهد أنه، ومنذ بداية الحرب، جرى تجنيد 360 ألف جندي إسرائيلي من جيش الاحتياط.

ولفت إلى أن السلطات الإسرائيلية أخلت نحو 78 ألف إسرائيلي من منازلهم خصوصاً في البلدات الإسرائيلية الموجودة في غلاف قطاع غزة.

وذكر أن الجيش الإسرائيلي هاجم أكثر من 4600 هدف في قطاع غزة، وأن هذه الهجمات أدت إلى نزوح نحو مليون فلسطيني داخل القطاع.

وأشار في المقابل إلى أن الفصائل الفلسطينية أطلقت ما يزيد عن 6300 صاروخ من قطاع غزة على المستوطنات والبلدات والمدن الإسرائيلية.

كما جرى إطلاق صاروخين من سوريا و19 من لبنان واثنين من غزة على شمال إسرائيل، وأن هذه الهجمات أسفرت عن مقتل 4 جنود إسرائيليين.

واستناداً إلى معطياته، فقد أعلن الجيش الإسرائيلي عن أسر الفصائل الفلسطينية 199 إسرائيلياً في قطاع غزة.

وذكر أن الجيش الإسرائيلي هاجم أكثر من 4600 هدف في قطاع غزة، وأن هذه الهجمات أدت إلى نزوح نحو مليون فلسطيني داخل القطاع.

وأشار معهد الدراسات إلى أن إسرائيل تمنع منذ بداية الحرب دخول الماء والكهرباء والوقود والإمدادات والعلاج إلى قطاع غزة.

قدرات المقاومة

وقدر المعهد الإسرائيلي عدد مقاتلي كتائب القسام الذراع المسلحة لحركة حماس بأكثر من 15 ألفاً، مشيراً إلى أنها تمتلك ما بين 12- 15 ألف صاروخ.

وقدر عدد مسلحي سرايا القدس الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي بنحو 6 آلاف وأنها تمتلك 6-8 آلاف صاروخ.

وبلغت تقديرات المعهد بخصوص عدد مسلحي حزب الله اللبناني بنحو 50 ألفاً، مضيفاً أنه يمتلك ما بين 150-200 ألف صاروخ.

ولليوم العاشر، تواصل إسرائيل قصف قطاع غزة، بالتزامن مع رفع وتيرة مداهمة قواتها مدن ومخيمات الضفة الغربية، ما أسفر عن مقتل 2808 وإصابة 10950 فلسطينياً، وفق بيانات رسمية.

فيما قتلت حركة "حماس" منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري أكثر من 1300 إسرائيلي وأصابت 3968 وأسَرَت نحو 200 آخرين، وفقاً لمصادر رسمية إسرائيلية.

ويعاني سكان قطاع غزة، الذين قطعت عنه إسرائيل المياه والكهرباء والوقود، من أوضاع معيشية متدهورة للغاية، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ أن فازت "حماس" بالانتخابات التشريعية الفلسطينية في 2006.