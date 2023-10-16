بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك آخر المستجدات المتعلقة بالصراع الإسرائيلي-الفلسطيني.

جاء ذلك في اتصال هاتفي جرى بينهما، الاثنين، وفق منشور على حسابات وسائل التواصل الاجتماعي التابعة لرئاسة دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وناقش الرئيس أردوغان مع سوناك السياسات الواجب اتباعها لإحلال السلام في المنطقة والتدابير العاجلة لحل الأزمة الإنسانية الحادة في غزة.

ولفت أردوغان خلال المكالمة الهاتفية، إلى أنه يتعين على المجتمع الدولي، بخاصة الدول الغربية، اتخاذ إجراءات فعالة ضد انتهاكات حقوق الإنسان في غزة.

وشدد على أنه من الأهمية بمكان تذكّر الوعود التي قُطعت لفلسطين ولم يجرِ الوفاء بها على مر السنين، والوفاء بها بدلاً من الخطوات الاستفزازية التي تعمق الأزمة.

أردوغان يهاتف رئيسي

وفي السياق، بحث أردوغان مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، هاتفياً، التوتر المتصاعد في إطار الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وأوضح بيان صادر عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية أن الرئيسين تناولا في الاتصال الصراع الإسرائيلي الفلسطيني والتوتر المتصاعد بالمنطقة والخطوات الواجب اتخاذها من أجل الحل.

وأكد الرئيس أردوغان خلال الاتصال أن إنهاء الاشتباكات المتواصلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري في أسرع وقت ممكن أمر مهم للسلام الإقليمي والعالمي.

وأشار إلى أن تركيا تبذل جهوداً مكثفة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مشدداً على ضرورة تجنب الخطوات التي تزيد من التوتر.

وأضاف أن الإقدام على خطوات إيجابية متبادلة في الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني من شأنه أن يحمل معه الحل الدائم.

أردوغان يناقش تطورات الصراع مع ميتسوتاكيس

كما ناقش الرئيس أردوغان مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، تطورات الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، خلال اتصال هاتفي.

وقالت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، إن أردوغان وميتسوتاكيس تبادلا وجهات النظر بشأن التطورات المثيرة للقلق، على رأسها انتهاكات حقوق الإنسان في المنطقة والاشتباكات الإسرائيلية الفلسطينية.

وأشار أردوغان خلال الاتصال إلى أن تركيا بذلت وستواصل بذل قصارى جهدها لإنهاء ا لاشتباكات، "التي قد يتمخض عنها نتائج سلبية للغاية على المستويين الإقليمي والعالمي".

وأكد على ضرورة أن تقوم دول المنطقة، إلى جانب الحفاظ على السلام، ببذل الجهود لوقف الاشتباكات وانتهاكات حقوق الإنسان، وتوجيه رسالة إلى العالم في هذا الصدد.

وأوضح الرئيس التركي أنه سيكون من الصواب اتخاذ خطوات تقلل من ردود الفعل بدلا من تصعيدها، في أسرع وقت.

ولليوم العاشر، تواصل إسرائيل قصف قطاع غزة، بالتزامن مع رفع وتيرة مداهمة قواتها مدن ومخيمات الضفة الغربية، مما أسفر عن استشهاد 2808 وإصابة 10950 فلسطينياً، وفق بيانات رسمية.

ويعاني سكان قطاع غزة، الذي قطعت عنه إسرائيل المياه والكهرباء والوقود، من أوضاع معيشية متدهورة للغاية؛ جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ أن فازت "حماس" بالانتخابات التشريعية الفلسطينية في 2006.