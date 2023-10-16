سياسة
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شاهد | في الكنيست.. نتنياهو يتوعد بسحق حماس والصواريخ تقطع الجلسة
قطع صوت صافرات الإنذار تنبيهاً بإطلاق المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة صواريخ تجاه مدينة القدس المحتلة، جلسة البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، ما أدى إلى وقفها ونزول النواب إلى الملاجئ.
شاهد | في الكنيست.. نتنياهو يتوعد بسحق حماس والصواريخ تقطع الجلسة
الصواريخ تقطع جلسة الكنيست وتجبر النواب على النزول إلى الملاجئ / صورة: وسائل إعلام عبرية
16 أكتوبر 2023

أطلقت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة عدداً من الصواريخ تجاه مدينة القدس المحتلة، بعد دقائق من افتتاح البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) جلسة الخريف الأولى، وهو ما أدى إلى وقف الجلسة.

ودوّت صافرات الإنذار في القدس خلال جلسة الكنيست، ما أدى إلى توقفها فيما هرع النواب الإسرائيليون إلى الفرار من القاعة، وأشارت أنباء نشرتها وسائل إعلام عبرية إلى أنهم احتموا بالملاجئ على الفور.

وأطلقت الصافرات خلال كلمة النائبة الإسرائيلية ميراف بن آري التي كانت تتحدث عن الحرب على غزة وحركة حماس.

وقالت الناطقة باسم الكنيست إن "صافرات الإنذار دوّت خلال الجلسة ما دفع أمن الكنيست إلى إخلاء القاعة وفتح الملاجئ".

وقبل دقائق فقط من دوي صافرات الإنذار جراء الصواريخ، تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وقال إن الحرب على غزة "تهدف إلى الانتصار وهدم حكم حركة حماس وإزالة التهديد الذي تشكله".

وأضاف: "على العالم أن يتحد، ويجب علينا أن نسحق حركة حماس".

مصدر:TRT عربي
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