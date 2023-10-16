أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أن المواجهة العسكرية بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية تقترب من مرحلة التوسع إلى جبهات أخرى.

وقال عبد اللهيان في تدوينة عبر منصة إكس، الاثنين، إنه بحث المسألة الفلسطينية هاتفياً مع نظرائه التونسي والماليزي والباكستاني.

وأوضح أنه: "جرى التأكيد خلال الاتصالات على ضرورة وقف جرائم الحرب التي يرتكبها الصهاينة في غزة في أسرع وقت ممكن، ووجوب إرسال المساعدات الإنسانية سريعاً إلى المنطقة".

وبيّن لنظرائه أن الوقت بدأ ينفد للحل السياسي، وأن الحرب تقترب حتماً من مرحلة احتمال امتدادها إلى جبهات أخرى.

وكانت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة، أطلقت فجر 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، رداً على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".

وأطلق الجيش الإسرائيلي حرباً على غزة تحت اسم عملية "السيوف الحديدية"، ويسعى الآن لتهجير أكثر من مليون شخص من الجزء الشمالي للقطاع، ما قوبل باستنكار محلي ودولي واسع ووُصف بـ"التهجير القسري الثاني للفلسطينيين"، بعد تهجيرهم عقب إقامة دولة إسرائيل على أراضي فلسطين التاريخية.