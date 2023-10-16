يشارك وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في اجتماع اللجنة التنفيذية مفتوحة العضوية لمنظمة التعاون الإسلامي في مدينة جدة السعودية.

جاء ذلك حسب بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية.

وقال البيان: "ستجري مناقشة الخطوات الملموسة التي يمكن أن تتخذها منظمة التعاون الإسلامي وتحديد موقف مشترك من قبل الدول الأعضاء في هذا السياق، في مواجهة أفعال إسرائيل التي تستهدف جميع الشعب الفلسطيني في غزة دون تمييز".

وفي بيان صادر عنها، ذكرت المنظمة، السبت، أن الاجتماع سيعقد الأربعاء 18 أكتوبر/تشرين الأول الحالي.

ولليوم العاشر تكثف الطائرات الإسرائيلية قصفها على غزة، مستهدفة المباني السكنية والمرافق فضلاً عن قطع إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والمرافق الأساسية الأخرى، بالتزامن مع رفع وتيرة المداهمات لمدن ومخيمات الضفة الغربية، ما أسفر عن مقتل 2808 وإصابة 10950 فلسطينياً، وفق بيانات رسمية.

ويعاني سكان قطاع غزة، من أوضاع معيشية متدهورة للغاية، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ أن فازت "حماس" بالانتخابات التشريعية الفلسطينية في 2006.