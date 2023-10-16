أعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين، ارتفاع عدد القتلى في صفوفه منذ بداية الحرب، إلى 299 ضابطاً وجندياً.

ونشر الجيش في بيان على موقعه الرسمي، أسماء 8 جنود وضباط جدد "قُتلوا خلال المواجهات"، وقال إنه جرى إبلاغ عائلاتهم، ما يرفع حصيلة القتلى في صفوفه إلى 299.

وكانت آخر حصيلة معلنة لعدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب، هي 291، كشف عنها المتحدث باسم الجيش دانييل هاغاري، في مؤتمر صحفي، صباح اليوم.

ميدانياً، أصيبت إسرائيلية، مساء الاثنين، بجروح متوسطة جراء سقوط صاروخ أطلق من قطاع غزة على مدينة "حولون"، وسط إسرائيل.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي على منصة "إكس": "أصيبت سيدة إسرائيلية (54 عاماً) في حولون بجروح متوسطة من شظايا، جراء سقوط صاروخ".

ومساءً، دوت صافرات الإنذار في عدد من المناطق الإسرائيلية، بعد إطلاق رشقات صاروخية من القطاع.

وانطلقت صافرات الإنذار في مستوطنات "غلاف غزة" (جنوب) والقدس وتل أبيب وحولون (وسط)، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وأدى انطلاق صافرات الإنذار في المناطق الإسرائيلية إلى فض انعقاد جلسة للكنيست، كان يحضرها الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

ولليوم العاشر تكثف الطائرات الإسرائيلية قصفها على غزة، مستهدفة المباني السكنية والمرافق فضلاً عن قطع إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والمرافق الأساسية الأخرى، بالتزامن مع رفع وتيرة المداهمات لمدن ومخيمات الضفة الغربية، ما أسفر عن مقتل 2808 وإصابة 10950 فلسطينياً، وفق بيانات رسمية.