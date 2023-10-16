سياسة
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الهلال الأحمر التركي يواصل مساعداته الإنسانية للمنكوبين في غزة
تواصل منظمة الهلال الأحمر التركية، تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين بقطاع غزة، مؤكدة عملهم من أجل تأمين الاحتياجات المتزايدة للمدنيين بالتنسيق مع كوادرها هناك.
الهلال الأحمر التركي يواصل مساعداته الإنسانية للمنكوبين في غزة
فلسطينيون يواجهون كارثة نقص الغذاء بسبب الحرب في غزة / صورة: AA
16 أكتوبر 2023

أعلنت منظمة الهلال الأحمر التركية مواصلة تقديمها المساعدات الإنسانية للفلسطينيين بقطاع غزة.

وأكد بيان المنظمة الاثنين، عملهم من أجل تأمين الاحتياجات المتزايدة للمدنيين بالتنسيق مع كوادرها داخل غزة.

وأشارت إلى أنّ الوصول إلى غزة من خارج القطاع غير ممكن في الوقت الحالي، وطواقمها تعمل على توزيع المعونات الإنسانية داخل غزة.

وأوضح البيان أنّ المنظمة تسعى من أجل إيصال المساعدات من خارج القطاع.

وتسعى أيضاً لإنشاء ممر إنساني آمن لإيصال المساعدات وفي حال جرى ذلك سيكون هناك تعاون مع مؤسسات المجتمع المدني المحلية لإغاثة المحتاجين.

ولليوم العاشر تكثف الطائرات الإسرائيلية قصفها على غزة، مستهدفة المباني السكنية والمرافق فضلاً عن قطع إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والمرافق الأساسية الأخرى، بالتزامن مع رفع وتيرة المداهمات لمدن ومخيمات الضفة الغربية، ما أسفر عن مقتل 2808 وإصابة 10950 فلسطينياً، وفق بيانات رسمية.

ويعاني سكان قطاع غزة، من أوضاع معيشية متدهورة للغاية، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ أن فازت "حماس" بالانتخابات التشريعية الفلسطينية في 2006.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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